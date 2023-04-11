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引入莊家開價 助提升流通量

標籤：經濟

【明報專訊】港交所（0388）即將出台的港股通股票人民幣櫃台機制，除了針對北水南下涉及匯率風險及匯兌買賣差價額外成本的「痛點」外，另一賣點是引入市場莊家開價，有望進一步提升流通量。市場莊家為人民幣櫃台交易開價，在ETF產品已試行多年，亦有穩定交投量。

港交所網頁資料顯示，目前已有最少42隻ETF設有人民幣櫃枱，包括資產規模最大的盈富基金（82800）、恒生國指ETF（82828）、南方A50（82822）及安碩A50（82823）等。人民幣櫃台交投最活躍的則要數華夏滬深300（83188），今年以來日均成交逾千萬元（人民幣，下同），約佔該ETF港元及人民幣櫃枱總成交約八分之一。

逾40隻ETF設人幣櫃台 華夏滬深300最活躍

相對之下，首隻人民幣計價房託基金匯賢（87001）今年以來日均成交額只有200多萬元；首隻設人民幣櫃台的股票灣區發展（80737）（前稱「合和公路」），日均交易只有約6萬元（見圖）。

港府早前已通過修例，豁免人民幣櫃台市場莊家為提供流通量買賣股票的交易印花稅。港交所的ETF產品莊家制，對合資格市場莊家設有基本開價責任要求，加上北水參與的自然需求，港股通人民幣櫃台流通量料有一定保障。