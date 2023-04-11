亞股普遍做好 滬指終結六連升

亞太區股市昨日在市場傳出內地生產商會削減與電動車相關的鋰生產力，刺激區內電動車相關股份表現做好，尤以韓國上市的電動車周邊企業如LG Chem、 SK Innovation及Ecopro BM Co分別升超過5%、7%及13%。不過，內地市場表現反覆，雖然曾經開高，但是與ChatGPT及網絡安全股則明顯持續受壓，普遍跌3%至11%不等。煤碳股如神華（滬：601088）及兗州煤業（滬：600188）分別跌0.8%及1.3%。反而五一假期臨近，旅遊股有炒作，中青旅（滬：600138）及眾信旅遊（深：002707）分別升逾5%及10%。

永裕證券：港股今高開機會大 上望20500點

美股臨開市前，三大指數期貨昨晚表現回軟，在新加坡交易的港股黑期跌83點，低見20,395點。永裕證券董事總經理謝明光表示，在復活節長假前，美國經濟數據反映表現轉弱，料5月再加息後差不多到尾聲，但認為投資市場過分看重歐美經濟衰退的元素。他指出自歐美銀行業出現危機後，資金流進區內，就算在港的科網股醞釀分拆消息，卻沒有入市。影響後市的關鍵因素，就在於這些資金會否入市買貨，料今天港股高開機會較高，仍有望高見20,500點以上。