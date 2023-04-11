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中國高學歷人才多 有利科技創新

【明報專訊】近年中金公司研究部、中金研究院發表的兩份報告，一份是《創新不滅的火炬》，講的是科技創新，相關內容，彭文生在《Money Monday》第320期（2021年10月18日出版）封面故事已經有詳細解釋，結論是科技創新對中國未來經濟發展非常重要，政府須在這方面積極推動，當中的關鍵是要建立政府與市場的伙伴關係。

科技創新也講求規模效應

彭文生是次在南開金融（廣東）首席經濟學家論壇上表示，科技創新也講求規模效應，例如假設100萬人中有一個天才，近600萬人口的新加坡便只有6個天才，而中國有14億人口，天才就有1400個。事實上，中國STEM【科學（Science），技術（Technology），工程（Engineering）和數學（Mathematics）】專業博士生數量過去10多年一直超越美國（見圖2），而且中國受過高等教育的人才數量現已超過2億，是全球最高，其次的印度及美國人才數量均低於1億，這在目前逆全球化的年代尤其有優勢：「在地緣政治愈來愈重要的時代，傳統意義上國家邊界概念回歸的時代，哪一個國家受過高等教育的人多，對創新就有優勢」。

（本網發表的文章若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意。）

[封面故事]