中國高學歷人才多 有利科技創新

科技創新也講求規模效應

彭文生是次在南開金融（廣東）首席經濟學家論壇上表示，科技創新也講求規模效應，例如假設100萬人中有一個天才，近600萬人口的新加坡便只有6個天才，而中國有14億人口，天才就有1400個。事實上，中國STEM【科學（Science），技術（Technology），工程（Engineering）和數學（Mathematics）】專業博士生數量過去10多年一直超越美國（見圖2），而且中國受過高等教育的人才數量現已超過2億，是全球最高，其次的印度及美國人才數量均低於1億，這在目前逆全球化的年代尤其有優勢：「在地緣政治愈來愈重要的時代，傳統意義上國家邊界概念回歸的時代，哪一個國家受過高等教育的人多，對創新就有優勢」。

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