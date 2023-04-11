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房產稅有助構建內房新模式

【明報專訊】中金公司（3908）首席經濟學家彭文生近日出席南開金融（廣東）首席經濟學家論壇時指出，內地房地產需求殷切、技術進步慢、供應增長慢，令過去20年樓價急升，而他認為政府近年已開始構建房地產發展新模式，例如增加保障房供應，堅持房住不炒、研究推出房地產稅，他覺得後者屬非常重要。

彭文生在上文已提到在生產要素中，土地是最不具規模經濟的，而他認為要問一個問題：「如果說未來技術進步重要、創新重要，我們應該投資甚麼行業？應該讓我們的孩子從事甚麼行業的工作呢？」他表示，直觀的反應要投資技術進步快的行業，要讓孩子在技術進步快的行業工作，但現實中往往並非如此，反而是技術進步慢、供應增加慢的行業獲得的收益更多。

資金湧房產等供應增長慢行業

根據彭文生的分析，在技術進步快的行業，例如目前的智能手機，過去的電視及汽車，正正由於技術進步快，導致成本下降，產量提升，價格下降，導致的結果是不需要再把那麼多資源投放在這個行業，他表示：「因為人民對這個產品的需求有限，例如不可能一個人同時開兩輛車，所以隨着汽車行業的效率提升，社會投入這個行業的資源就愈少。」

彭文生指出，一個關鍵的問題是：「社會多餘的資源會投資甚麼地方呢？」他認為會投資於技術進步慢、供應增長慢，人們又有殷切需求的產品上，其中最典型的代表就是房地產：「中國過去20年樓價為甚麼升這麼多？為甚麼比其他國家的樓價收入比要高很多？當然有貨幣超發、信貸擴張等原因，但不只是這些原因，我在2017年寫的《金融周期》這本書就是講這個邏輯，就是中國的大國規模，規模經濟創造的收益大部分流向了供應增長慢、技術進步慢的房地產市場」。

內地資金流向了供應增長慢、技術進步慢的行業，另外的一個例子是教育，彭文生表示：「全中國就一間北（京）大（學）、一間清華（大學），社會技術進步的收益流向了供應增長慢、技術提升慢的行業，像教育、醫療。在美國就體現為私立名牌大學學費愈來愈貴，在中國就體現為有一些大學經費花不完，有些大學經費卻很短缺。我講這個甚麼意思？意思是我們要保持一個持續創新的市場生態環境，公共政策要對那些涉及天然的壟斷、技術進步慢、供應增長慢的行業，令它有一個公共屬性，這裏面突出例子就是房地產，所以構建房地產發展新模式，增加保障房供應，房住不炒、房地產稅，我仍然覺得房地產稅對於構建房地產發展新模式非常重要」。

（本網發表的文章若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意。）

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