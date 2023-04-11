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微信具規模效應 騰訊逢低吸

【明報專訊】彭文生在上文分析，內地數字經濟發展亦擴大規模效應：「因為數據、數字產品的邊際成本很低，例如騰訊（0700）在開發微信時，開發階段有一定的開發成本，但開發出來以後，隨着微信被廣泛使用，這個邊際成本幾乎是零，所以規模可以做得很大，中國幾乎所有的成人都使用了微信」《Money Tuesday》認為參考上述分析，騰訊的確可逢低吸納的優質股。

事實上，首域盈信資產管理（FSSA）管理合伙人劉國傑在三星期前、《Money Monday》第390期（3月20日出版）封面故事已指可趁大巿悲觀增持騰訊，而過去三星期騰訊股價已回升逾13%（見圖1）。

另外，彭文生認為，過去20年內地規模經濟創造的收益大部分流向了供應增長慢、技術進步慢的房地產市場，若此趨勢持續的話，《Money Tuesday》相信藍籌央企內房亦是另一值得留意的板塊（見圖2）。

藍籌央企內房可留意

不過，彭文生目前給大家的建議是「不要整天想着多買一套房子、買甚麼股票，最重要的、最有效的投資就是多生一個孩子！（生孩子）無論對個人、對社會都是最好的投資！」，原因是即使中國目前具備人口勞動力數量達8億至9億的優勢，惟同時也面對人口老化的挑戰，故此關鍵還是要促進生育率回升：「我們的人口規模優勢從勞動力的成長曲線來講，大概有10年、15年、20年的時間，我們怎麼在這20年的時間裏促進生育率回升，這是最關鍵的」。

（本網發表的文章若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意。）

[封面故事]