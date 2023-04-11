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復常推動旅遊業 捷旅人均團費漲40%

【明報專訊】復常推動旅遊業，旅行社生意重回正軌。捷旅集團主席何柏霆表示，港人外遊需求強勁，惟本港旅行團復蘇仍取決於航班恢復速度，供不應求下，旅費大升，疫情後人均旅費便較疫情前最高上漲達40%。不過團費雖然貴了，但首季整體生意額只回復至疫情前、即2019年同期約三成水平，亦等同於2019年全年生意額約一成。

首季生意額僅疫前一成

疫後港人外出旅遊需求大增。主攻高端旅行團的捷旅集團首季接獲顧客查詢按季升3.5倍，查詢表現回復至2019年疫情前約七成，當中與郵輪假期相關查詢按季急增4倍，查詢表現回復至疫情前85%水平。

何柏霆透露，適逢復活節長假期，顧客主要查詢泰國的旅行團，傾向前往當地度假為主。何表示，泰國航班恢復較快，票價較適宜，吸引不少家庭客。他又表示，儘管現時環球經濟不及過往，但過去3年儲蓄和壓抑令顧客消費力度不減，相信復常之後，旅遊、生活體驗等消費項目會跑出。

捷旅旅遊董事總經理江梓泓表示，本港旅遊業及航空業正處於初步復蘇階段，短途航班率先恢復，而捷旅一直專注長途旅行團，如歐洲、南北極和非洲，展望今年內長途機能加快恢復，期望捷旅第三季生意額能恢復至疫前一半水平。何則透露，近期查詢南北極和非洲旅行團客戶按季升約兩倍。

冀下季增聘三成人手

江表示，由於旅行團人數眾多，出團依靠大量機位和酒店牀位，疫情後全球航班供應有限，酒店業面對人手短缺問題，加上油價飈升和通脹等因素，目前平均每位成人旅費較疫情前增加三至四成。談及人力資源方面，江指捷旅首季員工數目為疫情前四分之一，員工數目按季倍增，目前有約40至50人。

他續稱，回望疫情期間捷旅最少曾只有10名員工，展望更多航班復蘇下，期望第三季可再增聘多三成人手，回復疫情前總員工數目約一半，職位包括旅行團領隊、客服人員等。