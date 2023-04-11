澳門再推港澳車船優惠 買去程送回程

港上季151萬人次遊澳

按年升近10倍

該局指出，第一階段的「賞你遊澳門」活動期由1月13日至3月31日，共有14.5萬人次享用優惠，當中包括超過10萬張船票及4.5萬多張車票。近月澳門的入境香港旅客按年倍增。臨時數據顯示，2023年第一季共錄逾496萬人次，當中約151萬人次香港旅客，按年升近10倍。

另澳門傳媒引述治安警消息指出，復活節第三天假期4月9日錄得入境旅客8.5萬人次。昨天最後一天假期截至下午5時，入境旅客超過6.5萬人次，有42%經港珠澳大橋入境。個別景點如大賽車博物館在復活節假期期間參館人流較平日多2.5倍，以香港旅客為主，亦較多家庭客。

另網上博彩媒體「GGRAsia」報道，澳門博彩（0880）旗下上葡京已落實供海外遊客參與的博彩專區，並已於3月30日開業，成為該集團唯一的海外客博彩專區。據了解，現時在澳門的海外客博彩專區，已經有約7至8個。