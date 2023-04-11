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陳智鑾：新盤湧現宜耐心選擇 先衡量負擔能力

【明報專訊】Kelvin來信：本人打算今年內買樓，見現時新盤選擇多，希望入市，但最近見經常有撻訂個案，想請問買新樓應如何準備？

筆者回覆：疫情剛過去，為補充疫情期間放慢了的銷情，發展商把握機會推盤，新盤供應量愈來愈多，導致市場競爭愈來愈激烈，成為了一場大混戰。雖然仍處於加息周期，而俄烏戰爭仍未結束，但樓市指數在今年第一季已有所反彈，房地產看似熱潮回歸。即使如此，作為一個新手買家，仍然需保持冷靜，慎重考慮自己財務狀况和需求，不要盲目跟風。

發展商為吸引買家，會提供各種優惠，如特長成交期、首3年免息免供等等。但是，買家一定要小心，白食白住不等如真的免費，只是3年後才成交，樓價升你當然有權善價而沽，但若未能沽出或樓價跌，你便要有足夠資金準備成交及上會。

買家要緊記，不要被優惠所吸引，亦不要被市場氣氛影響決定，需關注的是自己的需要和負擔能力。尤其抽新樓時，很多時候需要即場作出決定，故此買家需要有充分的準備，預先確定自己需要買什麼樣的單位，哪個坐向和戶型更適合自己的需求，提早擬定首選和副選的單位，即使首選沽清後亦能即時作出反應，便不容易受環境影響而購買超出自己承受能力的單位。一旦不小心買錯，事後想反悔，後果便是撻訂，若樓價是800萬元，便會被沒收5%訂金，即40萬元。如果遇到樓價急跌，更有機會被發展商追回差價，後果非常嚴重。

勿高溢價買樓 削弱防守力

至於該如何選擇物業，對於Kelvin這種年輕、高收入的單身貴族來說，高收入與工時有一定程度掛鈎，每星期都有不少時間要加班工作，因此交通便利是一大重點。對於有駕駛習慣的人來說，要留意車位供應情况。如果日常以公共交通工具為主，則需要了解車程與交通配套，試想想，能否接受每天辛苦工作後還要花費1個多小時回家，如果不能，不如選擇近工作地點的樓盤，省下時間和精力。

部分新樓設有大型會所，但呎價較貴，對於忙碌工作的年輕人來說，可能沒有太多時間去使用。因此，亦可以考慮買一些設施較簡單的單位，省下一些費用。如預算有限，不妨先以較細的單位起步，但仍不建議以高溢價買樓，防守性較低。當然，以現時按揭政策之下，以首置名義買入1000萬元以下二手樓位可以申請九成按揭，半新樓亦是一個不錯的選擇。總之，買樓需要仔細考慮，Kelvin需要充分了解市場情况和自己的財務狀况，做好準備，慎重決策。不要被市場的氣氛所影響，抽新盤前先準備好策略，保持理性，做出明智的選擇。

信達興業董事物業理財專家

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[陳智鑾 理財信箱]