moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 ESG 企業天地 創科新經濟 積金管理「供」略 行銷新意思 企業營商 數碼營銷 ESG大獎 卓越財經大獎

報章內容

溫傑：中生製藥基本因素穩健 潛力被低估

【明報專訊】今個星期為大家介紹中國生物製藥（1177），其產品包括多種生物藥和化學藥，在腫瘤、肝病、呼吸系統疾病，及外科/鎮痛等治療領域處於優勢地位。以佔收入達三成的腫瘤領域為例，集團旗下的福可維（鹽酸安羅替尼膠囊）目前已獲批5個適應症，包括三線非小細胞肺癌、三線小細胞肺癌、軟組織肉瘤、甲狀腺髓樣癌和分化型甲狀腺癌。研發管線方面，集團現有40個腫瘤領域的創新候選藥物處在臨床申請及以上開發階段，包括4個產品處在上市申請階段。集團預計腫瘤領域未來3年（2023至25年）將有8個創新藥及11個生物類似藥或仿製藥獲批上市。

去年集團收入及毛利分別為287.8億及229.8億元人民幣，按年增長7.1%及6.8%。當中，創新藥的收入按年上升20%至67.5億元人民幣，佔總收入的比重由去年的21%增加至23.5%。純利則為25.4億元人民幣，雖然按年大幅下跌，但主要受聯營公司業績及各類公允值變動所影響。經調整非《香港財務報告準則》歸母淨利潤實接近30億元人民幣，按年升幅達16.4%。末期息為每股6港仙，連同已派發的中期股息每股6港仙，全年股息為12港仙，按年增加50%。

在研產品豐富 多達103個

集團非常重視研發，以支持未來發展。去年的研發總開支達44.5億元人民幣，佔收入約15.5%，當中大部分已計入損益表。其中，創新藥及生物藥的研發投入佔超過74%，投入金額按年增加約19%。截至去年底，集團的在研產品達103個，腫瘤用藥53個、肝病用藥12個、呼吸系統用藥26個、外科/鎮痛用藥12個，甚為全面。

展望未來發展，隨着國家已相繼發布《「十四五」生物經濟發展規劃》及《深化醫藥衛生體制改革2022年重點工作任務》等重要指導性文件，印證行業受政策支持。根據管理層所表示，集團創新轉型已進入收穫期，未來3年將推出10餘款創新藥產品，而40餘款在研創新藥有機會在2030年或之前上市。集團目標是進一步推動高質量發展，並實現2030年千億港元的營收目標，預示業績有望持續快速增長。

現價吸納 中線上望5元

重點藥品方面，F-627目前正處於上市申請階段。集團已完成此藥品在中美兩地的臨牀III期研究，並分別在中美遞交了上市申請，預計2023年將在中國獲批，管理層有信心快速搶佔市場。另外，TQB2450目前亦正處於上市申請階段。其為集團自主研發的一款全新序列的創新全人源化抗PD-L1單克隆抗體，於2022年被國家藥監局納入突破性治療品種名單。

看好製藥股前景的投資者，中生製藥基本因素穩健，展望未來收入將隨着新藥品推出而持續增長，中長線前景吸引。現價或被低估，投資者可於現水平（約4.06元）吸納並作中線部署，首個目標為4.4元，中線可望上試1月高位的5元水平；止蝕為3.58元。

（筆者為證監會持牌人，其及其有聯繫者並無擁有上述股份發行人之財務權益。）

凱基亞洲投資策略部主管

（本網發表的文章若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意。）

[溫傑 溫研股海]