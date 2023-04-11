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陸振輝：好好享受人生第4個20年

【明報專訊】假如人生有百年，也不過僅5個20年而已。

第1個20年以求學為主，第2個20年以事業為先，第3個20年，是人生最忙碌而艱難的時期。唯有第4個20年，即60至80歲，才是無憂無慮、享受人生的優游歲月。

60至80歲的人，已經渡過人生最辛勞的階段，基本已處於退休的狀態，不需要再為了爭取生活資源而奮力拼搏，因此心態平穩，對生活滿意度最高，是人生的黃金階段，一定要好好享受。這時智力達到人生的高點，考慮問題的周到和細緻，絕對勝過其他年齡階段的人。處事沒有了年少輕狂，只有更從容不迫。經濟收入有了一定累積而比較穩定，沒有太大的生活壓力，讓自己過得開心就可以了。不管是追尋童年的夢想，還是彌補青春的遺憾，都是一件有可能的事。因為體力尚可，仍有精力去玩樂、旅遊、讀報、聽音樂，既可以倘佯於山水之間、也可以獵奇在市井之內、更可以悠然自得其樂。既有一點時間，又有一點金錢，還有一點體能，這難道還不是人生的黃金時期嗎？

如果把人生比成一篇文章，那麼少年就是「起」、青年就是「承」、壯年就是「轉」，60歲以後自然就是「合」了。文章的最後階段往往才是最精彩、感人、難忘的「壓軸戲」！來，一起去享受人生吧！

《退休做中產》及《大灣區優質生活退休指南》作者

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[陸振輝 優游歲月]