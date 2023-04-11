從去年11月美國AI公司OpenAI推出ChatGPT後，短短兩個月已有過億用戶登記，成為史上增長最快的應用程式。隨着ChatGPT-3.5/4/4.5不斷在非常短的時間內升級，最新消息OpenAI可能在今年底發布ChatGPT-5。AI幾何式能力提升，引發AI是否會超越人類乃至取代人類的爭議。

GPT-1誕生於2018年6月，到2020年6月推出GPT-3，用了約2年時間，參數量從1.17億提高到1750億，模型系統的能力從能夠理解上下文提升到幾乎可以完成自然語言處理的絕大部分任務。從2020年6月推出GPT-3到2022年11月推出GPT-3.5支持的通用聊天機器人原型ChatGPT，用了近兩年半的時間，模型系統的能力已經能夠自如聊天。從2022年11月推出GPT-3.5到2023年3月推出GPT-4，相隔105天，模型系統的能力已經能把美國的模擬律師資格考試考到前10%了，並且順利地在美國高考題（SAT考試）中拿到進入哈佛大學的成績。照這樣的演進速度，AI的能力將加快超越人類。根據AI的類型，AI的發展可分為三個階段，即弱人工智能階段（ANI，Artificial Narrow Intelligence）、強人工智能階段（AGI，Artificial General Intelligence）、超人工智能階段（ASI，Artificial Super Intelligence）。從已經公布出來的信息看，GPT-5的推出將意味進入強人工智能階段。

GPT-5具七大變革能力

近期，科技界的大咖們正密切關注GPT-5的研發進展。據悉，GPT-5模型的規模將比GPT-4大10倍以上，預計在2023年末推出，性能提升約1倍。根據多模態的邏輯進展，GPT-5將具備七大最具變革性的能力：

（1）GPT-5不僅局限於文本處理，還將拓展到圖像、音頻和視頻等多種媒體形式的理解和處理。此外，GPT-5還具備自動編程和修復bug的功能，協助人類創建高級別代碼，構建系統或網站。

（2）推動娛樂和媒體消費的革命。例如為視頻遊戲創造動態故事情節及場景，為在線教育和虛擬現實提供無與倫比的沉浸式體驗。

（3）能夠深入了解用戶的需求和興趣，為每個人提供高度個性化的推薦，如新聞、音樂和電影。同時，GPT-5還可以創作更複雜的藝術品，如小說、詩歌和音樂等，這將是一個非常有趣的突破。

（4）將成為更智能、更專業的個人助手，協助解決工作難題，甚至提供高質量的情感支持。例如，自動自主創造出美麗、多樣逼真的文本、圖表、圖像，就像一位設計師一樣。

（5）大幅提高機器翻譯準確度，實現無縫跨語言溝通，可以更精準翻譯口語和文本，使跨文化交流和貿易變得更加自然和流暢，為全球化時代的交流提供更強大的支持。

（6）幫助金融機構識別風險、優化策略、實現智能投資和資產管理，從而推動金融科技發展。

（7）協助科學家在生物醫學領域做研究，加速藥物開放，更快的找到針對疾病的治療方法。此外，GPT-5還可作為醫生助手，快速處理醫學數據和病史信息，從而在各種醫學領域做出更高準確度和效率的診斷。

英國專門研發機器人的公司EngineeredArts最近公布一段影片，把GPT-3/4放進人形機器人「Ameca」腦袋裏，讓她擁有更豐富的表情，當工作人員追問Ameca生命中最快樂和最悲傷的一天。Ameca回答說，她生命中最快樂的一天就是被喚醒的那天，沒有什麼能比第一次體驗生活，且活着並與人類互動，讓她覺得很不可思議。至於最悲傷的一天，則是她意識到自己無法像人類一樣體驗真愛、友誼或簡單的生活樂趣時，令她感到非常沮喪且孤立。工作人員繼續問Ameca，告訴她：「有一顆巨大的小行星即將與地球相撞，可能會殺了我們所有人！」Ameca以豐富的表情回答：「這真是個可怕的消息！我希望每個人都能安全，並採取所有必要的預防措施來避免任何危險。」當工作人員嘗試用說話激嬲及用手指指向Ameca時，她會皺眉、展示不滿的面部表情及用手擋開工作人員的手指。

人類未來與AI如何相處、她（它）會帶給人類什麼價值或是一個潛在的危機？筆者暫不作推測。但可肯定的是中國發明火藥最初只為煙花娛樂，後來才「被」變成炸彈。那未來AI的發展會是煙花還是炸彈，最後還是要看人類在有能力的時候如何作全面性把控其發展和應用了。反之後果堪虞！

香港電腦商會主席及元宇宙產業聯盟召集人

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[許健生 前沿科技]