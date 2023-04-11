陳頴峯：3年未扭虧 香港虛擬銀行何去何從？

2019年諮詢虛擬銀行發牌的時候，曾經有研究指出，當時23間香港持牌銀行當中，即使資產規模最小的銀行，仍然每年盈利2億至3億元，所以即使有新發牌銀行進場，應該仍然有利可圖。但是8家虛銀3年裏持續虧損，到底出現什麼問題？遇到的問題大致有3個：首先，香港市場規模限制比較大，未能同時消化8家新銀行；第二，8家虛銀開業時間從2020年3月到12月，基本上差不多同一時間一齊起步，同質化紅海競爭比較激烈；最後，到現在為止，金融創新產品付之闕如，大部分時間都是價格競爭，嚴重侵蝕利潤。

就以上問題，虛銀可以有3個可能解決路徑：

拓企業銀行服務 盈利能力佳

第一，香港傳統持牌銀行的盈利通常「三分天下」，即是3個業務條線：包括零售銀行、企業銀行、財資部（包括俗稱炒房的部門）。而且通常企業銀行的盈利佔比較大部分，但是現在的虛擬銀行主要集中在零售銀行部分，甚至有的只有個人客戶服務。8家虛擬銀行之中，只有平安壹賬通銀行從一開始就主打中小企的商業銀行服務，包括中小企融資服務，所以也是眾多對手當中存貸比率最高達到82%，2022年上半年虧損額最少只有7400萬元，有機會最快轉虧為盈的一間。所以今年開始陸續有多間虛擬銀行宣布展開商業銀行服務，但是更有盈利能力的是應該是展開企業銀行服務。

第二，傳統銀行盈利部分，大致分為利息收入和非利息收入。利息收入主要來自各類型貸款，從私人貸款、信用卡、按揭貸款以至面向企業的銀團貸款。非利息收入來源主要由財富管理服務，包括投資產品和保險服務中收取佣金。前者收入來源受包括外圍息口走勢，吸存和放貸比率等影響。例如美國加息步伐加快，香港銀行利息收入相對受壓。傳統銀行因為財富管理業務已經發展成熟，非利息收入主要靠客戶經理銷售團隊，相對增長穩定，比較不受市場環境因素影響。所以幾間頭部的虛擬銀行，包括ZA、livi、MOX，在去年底本年初高調表示會展開財富管理業務，也有一些已經成功申請證監會牌照。此外，香港政府去年10月底發表推動香港成為虛擬資產中心的政策，以及今年初證監會諮詢虛擬資產交易商條例，令本港的虛擬資產業界再度活躍起來，不排除虛銀也會很快加入虛擬資產交易服務。

融入大灣區 提升業務體量效率

第三，貫徹全國兩會精神，香港金融界要做好鞏固提升香港國際金融中心地位，更好融入內地國家發展大局，而香港融入大灣區發展一直是刻不容緩的課題。對於虛擬銀行不啻是一個非常好的商機，與其聚焦於香港750萬人口，不如放眼於粵港澳大灣區8670萬人口；以虛擬銀行的金融科技提供包括遙距開戶服務，為大灣區居民提供跨境銀行、支付和財富管理服務，除了幫助促進人流、物流、資金流、信息流，加強大灣區境內境外城市互聯互通，同時亦大大提升銀行本身的業務體量和效率，加快改善財務表現。

以上幾個可行發展路徑將會是未來一兩年虛擬銀行轉虧為盈，突破盈利瓶頸的關鍵機遇，當然亦不排除有小部分未能跟上大局發展，將會選擇淡出甚至退出市場。

IFTA亞洲金融科技師學會副主席

[陳頴峯 金科育律]