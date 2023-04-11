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摩根大通亞洲：傳推自家ChatGPT 阿里購29074

【明報專訊】阿里巴巴（9988）長假前回升，市傳阿里計劃4月11日在阿里雲峰會上公布大規模自然語言模型，其中包含阿里自主研發的ChatGPT語音助理服務。輪證資金流方面，據摩根大通上周四即市資金流數據，投資者傾向於假期前追入好倉，當中以貼價、短身的高槓桿條款較受歡迎，如阿里購（29074），行使價106.98元，實際槓桿約7倍，2023年6月16日到期。如計劃做淡可留意阿里沽（29250），行使價84.95元，實際槓桿4.4倍，2023年8月23日到期。

至於早前已發布AI聊天機械人「文心一言」的百度（9888）則受壓，股價失守20及50天平均線。如投資者認為百度短線調整已完成，可考慮百度購（13489），行使價201元，實際槓桿約4倍，2023年12月19日到期。看淡可考慮百度沽（13114），行使價118.18元，實際槓桿約4倍，2023年8月7日到期。

（本資料所述之結構性產品並無抵押品。如發行人或擔保人無力償債或違約，投資者可能無法收回部份或全部應收款項。本資料由摩根大通證券（亞太）有限公司（「摩根大通」）編製，僅供參考，並不構成任何要約、建議、提呈出售或招攬購買任何上述產品。結構性產品之價格可急升也可急跌，投資者或會損失所有投資。界內證自2019年7月起新推出市場，並無在聯交所上市的類似產品可供比較。過往表現並不代表將來的表現，投資者應為自己作風險評估，並在需要時諮詢專業意見，及細閱上市檔內全部詳情。請於jpmhkwarrants.com/disclaimer 詳閱完整的免責聲明。）

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[摩根大通亞洲上市衍生產品銷售部]