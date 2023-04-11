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陳永傑：加息快完 樓巿轉弱為強

標籤：陳永傑

【明報專訊】美國去年開始的加息，對於投資市場殺傷力甚大，當中以股市及樓市的投資市場跌幅比較明顯。

雖然美國聯儲局的加息初時按部就班，但其後愈加愈狠，曾經4次各加息0.75厘，合共3厘，令全球投資市場吃不消。

美國加息對於股市衝擊甚大，其中科技股所受影響最深。就以美國科技股為主的納斯特克指數而言，從歷史高位下跌三成多，傳統股份的道瓊斯指數，也比歷史高位下跌約兩成。聯儲局的加息，對於科技股影響甚大，不少科技股都重創。反而，道指等傳統股份跌幅較細，不及科技股的跌勢那麼嚴重。

聯儲局的大手加息，不僅對股市造成衝擊，連比較穩健的樓市亦不能倖免。由於美國加息在去年中曾經非常急進，造成界各地樓市亦回落不小，香港樓價亦比歷史高位出現顯著跌幅。

在世界各地樓市之中，美國算是比較穩健的其中一個市場，去年中曾經在加息狂潮之下，逆市勁升8%，勢頭硬朗。不過，聯儲局去年中開始的猛烈加息，令強如美國樓市也要低頭回落，去年全年升幅收窄至只有5%。

表面上去看，美國樓市上升5%不算強勁，但如果計算入美國連續4次加息0.75厘，美國樓市尚有5%的進帳，絕對非比尋常，甚為不簡單的了。

在3月份美國再加息0.25厘，預計在今年5月會再加0.25厘，但筆者相信美國的加息周期快將完結，世界各地的股市及樓市等投資市場應會轉弱為強，預計會有比較理想表現。香港樓市應該不會比其他地方失色，繼續值得留意。

中原地產亞太區住宅部總裁

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[陳永傑]