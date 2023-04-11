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廖偉強：內地客成代理必爭金蛋

標籤：廖偉強

【明報專訊】3月份新盤市場成交超過2100伙，是2020年12月份以來單月成交最多的一個月，新盤市况轉好最主要的原因包括：今年初內地與本港通關、疫情後的社交距離措施全面放寬；更重要的是發展商推盤的策略改變，以「先求量、後求價」作為銷售目標；再加上二手市場大部分業主已提升價錢，買家在這個時候寧願選擇新盤，造就大部分新盤都能熱賣。

東升西降是近年熱門話題，意思即是東方國家走勢凌厲，無論是政治或經濟都能在市場佔優；俄烏戰爭令世界通貨膨脹，特別是歐美國家，再加上持續幾年的中美貿易戰，使到美國的通貨膨脹更加熾熱。最近美國及歐洲出現一些銀行倒閉，更令歐美市民人心惶惶；雖然西方國家未至於會沒落，但是東方的國家肯定是在掘起。

香港背靠中國，無論是地理環境或是香港多年來在國際舞台的地位都是優勢；特別是香港的房地產買賣，因為地小人多、法制健全及簡單稅制，都令香港的樓價易升難跌。地產代理除了能做到一般用家的生意之外，更加會着重投資者的買賣；近年內地人已成為地產代理必爭的客源，原因是內地人在香港購買房屋，多數是集中在豪宅市場，更有些內地買家一購多伙，這樣的成交及金額對地產代理而言是非常吸引的。

有見及此，近年地產代理為了加強接觸內地的買家，除了運用人際網絡的關係外，近期在內地火紅的小紅書網紅都成為合作對象，因為這些網紅會定期推介香港的樓盤給內地買家參考。當然，現在的資訊科技十分發達，加上社交媒體應用廣泛，能夠找到內地買家的渠道自然擴闊；地產代理的生意能否有突破，這些內地買家自然成為地產代理必爭的金蛋。

利嘉閣地產總裁

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[廖偉強]