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布少明：樓巿購買力仍豐盛

標籤：布少明

【明報專訊】整體市况漸入佳境，二手穩中向好，一手交投在各區新盤並起之下，更是大幅彈升。本文見報之時，正值復活節假後，發展商普遍配合節日，透過代理推出不同優惠迎合不同買家所需，為有意入市的買家，提供一個入市的藉口。

樓市氣氛向俏，代理從業員人數再度錄得增長。據地產代理監管局最新數字，截至3月底，持牌代理人數錄41,074人，按月再增36人，已連升兩個月。據市場統計，3月整體物業註冊錄逾8500宗，按月增逾60%，創20個月新高，若以此計算，平均約4.8人爭一張單，屬近期較易開單的一個月。個人認為，4月一手市場將繼續火熱，加上新盤浪接浪登場，估計將承接3月份旺勢，全月有望錄得約2500宗成交；至於二手市場則因一手搶盡焦點，相信交投將暫時靠穩，樓價則將在整固中慢慢攀升。美聯樓價指數最新報154.72點，按周升0.72%，本年迄今升約5.94%。

近期有言論指出，一手發展商正以低價開售新盤，二手交投亦見放緩，似乎意味樓市回升勢頭即將告終。筆者對此不表苟同，因為其實市場購買力仍然豐盈，只不過是暫時在不同板塊之間流轉，例如由二手轉移至一手，以及轉移其他樓市板塊。

一手交投固然暢旺，但是值得留意，其他樓市項目的交投隨市况同步向上。3月截至30日止，工商註冊量共錄481宗，較2月全月268宗按月急升近80%。至於純車位及其他註冊方面，期內註冊錄亦錄得580宗，較2月全月錄得的297宗，大漲約95.3%，升幅接近1倍。雖然冊個案一般主要反映前一個月市况，但已經充分反映整體樓市交投的大收旺場。

美聯物業住宅部行政總裁

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[布少明]