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馬泰陽：利好消息多 樓市延旺勢

標籤：馬泰陽

【明報專訊】本港進入後疫情時代，政府全面放寬防疫措施，全球大型宣傳活動Hello Hong Kong（你好，香港）亦於首季啟動，本港對外的國際門戶現已大開，重新招徠內地及海外人士。另一方面，港銀未有跟隨美國加息步伐，市場預期加息周期接近尾聲，為樓市帶來喜訊；配合多項有利樓市的消息，包括《財政預算案》調低印花稅、多項「搶人才」措施及合資格的新港人可以先置業、後退稅方案，今年樓市首季整體物業註冊量高達1.9萬宗，按季大升逾六成，創3季新高，反映樓市勢頭向好。

樓市持續價量齊升，當中住宅物業的增長動力較強，今年首季一手私人住宅（不包括一手公營房屋）及二手住宅共錄15,646宗註冊，較去年第四季8,980宗大幅上升約74.2%；與此同時，一手公營房屋註冊量錄1182宗，比起去年第四季更高出約103.8%。

樓市持續回暖，豪宅市場火速升溫，帶動「億元級」成交顯著增加。根據一手住宅物業銷售網統計，今年首季一手市場錄得近30宗逾億元成交， 相信主要受惠於全面通關釋放內地買家累積需求。預料第二季通關所帶來的效應威力持續發揮，加上本港積極吸引內地專才來港，相信豪宅市場成交仍有上升空間。

本港經濟加速復常，發展商亦加快推售新盤步伐，值得注意，第二季有機會登場的焦點新盤有近10個，涉逾7000伙，相信會吸引大批買家選購單位。今年首季新盤市場躍動，相信次季市場焦點仍然集中一手市場，預期4月份一手交投可延續3月旺勢，全月有望錄得近2500宗成交水平，其中何文田區成交預計佔逾一成，前景看高一線。

香港置業行政總裁

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[馬泰陽]