moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 ESG 企業天地 創科新經濟 積金管理「供」略 行銷新意思 企業營商 數碼營銷 ESG大獎 卓越財經大獎

報章內容

中港ESG互動及人才培訓

標籤：ESG ESG大獎

【Presented by：WAW Creation】香港府早前修訂《公司條例》，使ESG成為香港上市公司必需披露信息；就2020年7月1日或之後，公司發布ESG年度報告須按一定格式披露其在ESG方面的管治情况，這是非常重要的一步，因為上市企業要交出ESG報告，一如會計報告一樣，不過性質非常不同。

Presented by：WAW Creation

第一，傳統的會計報告數字比較多，以過往財務數據為主；相反，ESG報告較具前瞻性，主要是公司對氣候變化的風險評估及應對策略；另外是企業怎樣處理及看待所有的持份者，最重要是公司管治，企業的發展以所有持份者利益為依歸，不同時間要吸納各方人才助企業發展，例如上市公司應該吸納更多女性加入董事局，現時亞洲不少上市公司是家族企業，相信未來在第二第三代的承傳下，可能發生很大的改變。不少後代接收家族企業，都希望能夠在承傳下有所突破，其中一個方法便是數碼化，另外一個最好的形式便是用ESG去管理一間企業，不但使企業形象名聲受益，帶動企業的估值提升及降低資金成本。

最近有上市公司的下一代向IESGB提出可以怎樣學習ESG，希望將來能夠學以致用，帶入接手的企業，香港做得最成功的其中一位便是新世界集團的鄭志剛先生，他的樓盤及商塲K11和其他地產商與眾不同，所以鄭先生在2020/21年得到IESGB的榮譽個人大獎，難怪不少政府之相關機構例如金融發展局均委任他為董事會成員！相信未來會有更多上市公司利用ESG策略突圍而出，闖出一片新天地，為所有持份者帶來可持續的回報。現時ESG人才缺口非常大，因為每一間上市公司都需要ESG人才，故政府一定要有相關人才培訓政策配合。

 

香港綠色政策定位：國際綠色金融中心

中國推動綠色政策，一定要利用香港國際金融中心的地位。透過企業、投資者（包括股債的投資者）、監管機構、大學（相關人才培訓及研究），再配合投資者教育、政府政策來籌集資金。所以金管局、證監會及積金局在推動香港可持續發展扮演積極角色。其中，金管局先後於2018年及2020年發布金管局發布《香港ESG策略》及《綠色及可持續銀行業的共同評估框架》，在促進香港銀行業綠色及可持續發展最為積極。

至於證監會在推動相關綠色投資基金亦下了不少功夫，相信本港相關ESG基金會越來越多，現時認可的ESG基金已經到達174隻，香港發展的同時可以推動內地的ESG基金發展。至於積金局就批准更多相關的ESG股債MPF基金成立，這些基金大部份都是以5-10年投資年期為目標，配合香港作為綠色金融中心的資金後盾，非常重要。過去中國政府在香港發了不少綠色債券，推動香港成為全球綠色債券的中心，香港更走多一步，推出零售綠色債券給香港散戶投資者，令每一位香港市民都可以接觸綠色金融，這是綠色金融旅程的重要里程碑。未來有更多綠色金融產品，例如碳排放交易，香港可以作為中國及世界的碳排放交易中心，因為中國碳排放量佔全世界一半以上，香港有望在碳排放交易方面成為世界的中心。

 

前往《明報》環境、社會及企業管治大獎2023主頁