中港ESG互動及人才培訓

Presented by：WAW Creation

第一，傳統的會計報告數字比較多，以過往財務數據為主；相反，ESG報告較具前瞻性，主要是公司對氣候變化的風險評估及應對策略；另外是企業怎樣處理及看待所有的持份者，最重要是公司管治，企業的發展以所有持份者利益為依歸，不同時間要吸納各方人才助企業發展，例如上市公司應該吸納更多女性加入董事局，現時亞洲不少上市公司是家族企業，相信未來在第二第三代的承傳下，可能發生很大的改變。不少後代接收家族企業，都希望能夠在承傳下有所突破，其中一個方法便是數碼化，另外一個最好的形式便是用ESG去管理一間企業，不但使企業形象名聲受益，帶動企業的估值提升及降低資金成本。

最近有上市公司的下一代向IESGB提出可以怎樣學習ESG，希望將來能夠學以致用，帶入接手的企業，香港做得最成功的其中一位便是新世界集團的鄭志剛先生，他的樓盤及商塲K11和其他地產商與眾不同，所以鄭先生在2020/21年得到IESGB的榮譽個人大獎，難怪不少政府之相關機構例如金融發展局均委任他為董事會成員！相信未來會有更多上市公司利用ESG策略突圍而出，闖出一片新天地，為所有持份者帶來可持續的回報。現時ESG人才缺口非常大，因為每一間上市公司都需要ESG人才，故政府一定要有相關人才培訓政策配合。

香港綠色政策定位：國際綠色金融中心

中國推動綠色政策，一定要利用香港國際金融中心的地位。透過企業、投資者（包括股債的投資者）、監管機構、大學（相關人才培訓及研究），再配合投資者教育、政府政策來籌集資金。所以金管局、證監會及積金局在推動香港可持續發展扮演積極角色。其中，金管局先後於2018年及2020年發布金管局發布《香港ESG策略》及《綠色及可持續銀行業的共同評估框架》，在促進香港銀行業綠色及可持續發展最為積極。

至於證監會在推動相關綠色投資基金亦下了不少功夫，相信本港相關ESG基金會越來越多，現時認可的ESG基金已經到達174隻，香港發展的同時可以推動內地的ESG基金發展。至於積金局就批准更多相關的ESG股債MPF基金成立，這些基金大部份都是以5-10年投資年期為目標，配合香港作為綠色金融中心的資金後盾，非常重要。過去中國政府在香港發了不少綠色債券，推動香港成為全球綠色債券的中心，香港更走多一步，推出零售綠色債券給香港散戶投資者，令每一位香港市民都可以接觸綠色金融，這是綠色金融旅程的重要里程碑。未來有更多綠色金融產品，例如碳排放交易，香港可以作為中國及世界的碳排放交易中心，因為中國碳排放量佔全世界一半以上，香港有望在碳排放交易方面成為世界的中心。

前往《明報》環境、社會及企業管治大獎2023主頁