阿里推AI模型通義千問 曾飈4% 接入旗下所有產品 張勇：助客戶建專屬AI功能

明報記者 蕭嘉聰

受消息帶動，阿里昨曾高見101.5元升3.8%，不過網信辦中午就生成式AI管理徵求意見，升幅隨即收窄，收市報99.3元，升1.59%，全日成交60.7億元。

首先接入釘釘天貓精靈

通義千問將首先接入釘釘及天貓精靈，釘釘將能夠總結會議紀要、將會議對話生成文字會議紀錄、撰寫電子郵件等；天貓精靈將能為兒童講故事、提供健康食譜和旅行建議，或推薦健身背景音樂等。張勇指出，面向AI時代，所有產品都值得用大模型重做一次，阿里雲希望幫助更多企業用上大模型，讓每家企業都能基於「通義千問」，擁有具備自己行業能力的專屬大模型，並共同推動AI產業的發展，預料可為客戶帶來新一波增長動力。阿里雲將為客戶和開發人員開放該大模型，令他們能以更低成本建構專屬AI功能。

阿里雲智能首席技術官周靖人表示，通義千問是一個超大規模的語言模型，功能包括多輪對話、文案創作、邏輯推理、多模態理解、多語言支持等，可與人類多輪交流，也融入多模態知識理解，且有強勁的文案創作能力，能夠續寫小說、編寫郵件等，可增加大眾工作效率。

另外，大摩昨發表報告預計，今年1至2月受消費轉弱影響，阿里的客戶管理收入（CMR）按年略跌5%，不過3月已重拾增長。該行又指，阿里公布重組可釋放SOTP（分類加總估值法）價值，但投資者最關注仍是其短期核心業務復蘇情况。

大摩料首兩月阿里CMR略跌

該行料截至3月底，阿里第四財季收入將錄得2080億元（人民幣，下同），按年升2%，較市場預期低，主要受CMR收入下跌拖累，不過部分跌幅被本地客戶服務及國際電商反彈所抵消。此外，其內將受惠於成本降低，經調整EBITDA錄228億元，按年升44.3%。該行維持阿里巴巴（美：BABA）「增持」評級，目標價看150美元。