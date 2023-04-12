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網信辦出管理新規 AI概念股炒上後紛倒跌

標籤：經濟

【明報專訊】AI（人工智能）概念股長假前「落鑊」，惟昨日遭網信辦就管理AI生成式服務發意見徵求，潑了「一頭冷水」，商湯（0020）曾帶頭漲逾一成，中午一度轉跌逾6%，聯同跌半成的百度（9988），率領不少二線AI股下跌。恒指亦受拖累，早段大漲逾400點後反覆回軟，全日升不足1%，升幅蒸發大半。

北水連續22交易日淨流入港股

商湯早段大漲11.1%，高見3.7元，惟有關網信辦的消息公布後，一度轉跌6%至3.13元，全日收報3.3元，跌0.9%。同樣發展AI的百度，則挫5.4%。騰訊（0700）、美圖（1357）各跌2.3%與5.6%。二線AI概念股醫渡科技（2158）等均由升轉跌（見表）。

受AI股反覆走勢影響，恒生科技指數好淡爭持，昨日略升10點或0.3%，收報4248點。恒指早段則大漲419點，高見20,750點，午後曾轉跌37點，全日彈154點或0.8%，收報20,485點。大市交投稍見好轉，增至1269億元。北水繼續「寵幸」港股，連續22個交易日錄得淨流入，但昨日淨流入21.66億元，較上日少逾四成；南水北上則淨流入26.26億元人民幣。

內房股續彈，碧桂園（2007）及碧桂園服務（2098）分別漲14%與12%，佔據藍籌升幅榜頭兩位，3月銷售報喜的龍湖（0960）升7.5%。

時富金融優越投資服務部顧問黎永良表示，認同內地政策擬將AI管理好，消息雖拖累AI概念股昨受壓，但長線利好板塊。他補充，聯儲局加息、歐美銀行危機、中東政局、去美元化浪潮等消息來襲，料大市短期震盪，只有個別板塊因消息而炒起。東驥基金管理董事總經理龐寶林則指，網信辦消息對AI概念股影響應不大，但商湯大模型日前有好消息，相信市場趁機沽貨，料AI浪潮會反覆起落，視乎各家企業應用實况。