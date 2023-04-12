商湯料智能車收入佔比速升 訂單3100萬架

主打內地市場 與德車廠初步合作

商湯昨早段股價承接上周升勢，高見3.7元升逾11%，午市後受監管條例影響轉跌，昨日收報3.3元，全日微跌0.9%。

集團2017年開始拓展智能汽車業務，去年相關收入按年升近六成至3億元人民幣，收入佔比僅達8%。王曉剛表示，商湯作為第三方為一眾車廠提供解決方案和數據中心。目前商湯主打內地市場，已與多個大型車廠合作，如比亞迪（1211）和上汽。近年亦會積極拓展海外市場，將智能車艙銷售至當地車廠，目前正與德國車廠初步合作，惟仍屬展示階段、未到量產；亦有與中日車廠品牌合作，已達量產階段，如廣汽本田汽車，他指商湯提早佈局市場，重視智能汽車業務，相信未來幾年能更好發展。

他表示商湯以開發人工智能軟件起家，視覺產品擁有競爭優勢，結合大模型「日日新」，智能車艙的感知能力提升，物件標注識別率加強，以達到人視覺的識別水平、甚至超越人的水平，加深汽車與駕駛員互動。例如駕駛員用手接聽電話時，系統會在屏幕出示警告提醒駕駛員。

自動駕駛方面，可與各平台程式合作訓練，與旗下圖片程式「秒畫」合作，訓練自動駕駛應對和識別公路障礙物的能力，如遇到突如其來的膠袋和動物將有所應對，以提高自動駕駛體驗及降低成本。明報記者陳麗歡 上海報道