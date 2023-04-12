金管局再入市 接38億港元沽盤

分析：資金供應非十分緊張

昨日港元拆息個別發展，隔夜拆息升17.19點子至1.35952厘；與樓按相關的1個月拆息連跌5日，報2.8522厘，跌4.82點子；3個月拆息跌4.09點子至3.55768厘；6個月拆息升0.07點子至4.00881厘；12個月拆息跌0.33點子至4.24988厘。假期前美元1個月拆息（LIBOR）報4.9厘，令港美一個月息差擴大至近2厘。

星展香港財資市場部環球市場策略師李若凡認為，雖然套息空間仍然較大，金管局最近接錢額度較小，反映套息交易較為審慎。她料之後當局仍然會出手接錢，惟速度將較為慢，亦不會如之前頻密。視乎之後新股市場反應，若反應較好，港元需求增加，拆息有望於未來一至兩個星期內回升至3厘以上。加上6月底半年結，及上市公司派息需求，預料港元需求將會回升。