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內地上月住戶貸款急增 料跟樓按有關 分析：新貸超預期 反映經濟逐步復蘇

【明報專訊】內地公布3月份信貸數字，社會融資規模及新增人民幣貸款均高於預期，分別達5.38萬億元（人民幣，下同）及3.89萬億元。踏入傳統季結月份，貸款規模量如常按月回升。當中，住戶貸款增1.24萬億元，主要反映內房居民按揭的中長期貸款多增6348億元，創2022年1月以來新高，亦遠高於2月的863億元及1月的2231億元。分析相信，貸款規模回升反映經濟逐步復蘇，而住戶貸款亦反映內房3月銷情確實有所回升。

明報記者 鄺海盈

3月份人民幣貸款增加3.89萬億元，按年多增7646.5億元。當中，住戶貸款增加1.24萬億元，短期貸款佔6091億元，中長期貸款佔6348億元；企業單位貸款增加2.7萬億元，其中，中長期貸款增2.07萬億元；非銀行業金融機構貸款減少379億元。此外，至3月底，廣義貨幣（M2）供應餘額281.46萬億元，按年增長12.7%，較上月下降0.2個百分點。惟與此同時，3月新增人民幣存款增5.71萬億，僅低於1月份創下的6.87萬億高位。

首季新增10.6萬億貸款 按年多增2.27萬億

今年首季表現來看，新增人民幣貸款增加10.6萬億元，按年多增2.27萬億元；人民幣存款增加15.39萬億元，按年多增4.54萬億元；社會融資規模增量累計為14.53萬億元，比上年多2.47萬億元。

投行匯豐環球研究報告指出，短期及中長期的住戶貸款均錄得高於季節性水平，反映不論是短期貸款針對近期消費活動，還是中長期針對按揭的貸款亦有明顯改善。

上月30個主要城市的新房銷售按年急升逾40%，表明內地房地產市場趨向穩定。此外，長期企業貸款的增長遠高於前3年同期1.2萬億元的歷史平均水平，反映復蘇預期的改善，以及內地對基礎設施投資及製造業升級的持續政策支持。

高盛：反映信貸需求進一步改善

高盛認為，今年首3個月的信貸數字均超出預期，反映信貸需求進一步改善，加上總體貨幣政策態勢依然寬鬆，促進信貸的快速增長。

人行於上月底將存款準備金率再下調25個基點，料將有助管理流動性需求、進一步提振信心並支持經濟增長。近日內地銀行同業拆借利率亦回落至2%的政策利率水平。