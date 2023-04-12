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股神再減持比亞迪 帳面套現5.4億

標籤：經濟

【明報專訊】根據股權披露顯示，「股神」巴菲特再度減持內地電動車廠比亞迪（1211），巴菲特的投資旗艦巴郡於3月31日，場內減持248.05萬股比亞迪，以每股平均價217.67元計，帳面套現逾5.39億元，持股量由11.13%降至10.9%。該次為巴菲特今年內第四次減持比亞迪，與近期減持幅度比較，過去3次減持股數約在105萬股至155萬股股之間，今次減持幅度明顯增加。比亞迪昨日收報227.8元，全日升近0.2%。

中汽協：3月汽車銷售升一成

上月車市穩定增長，中汽協公布，3月汽車產銷量按年升9.7%至245.1萬輛，產量升15.3%至258.4萬輛。當中，新能源汽車保持強勢，銷量按年升34.8%至65.3萬輛，產量升44.8%至67.4萬輛。

中汽協表示，首季新能源汽車在去年同期高基數情况下繼續保持迅速增長，市場佔有率達到26.1%；汽車出口依然保持較高水平，首季汽車出口按年增長70.6%至99.4萬輛，中國品牌佔有率穩步提升，而單計3月份汽車出口按年上升1.1倍至36.4萬輛。

新能源車上月銷量升35%

中汽協副秘書長陳士華表示，首季汽車行業進入促銷政策切換期，傳統燃油車購置稅優惠政策的退出、新能源汽車補貼的結束等因素，造成去年底提前消費，相關接續政策尚不明朗，年初以來的新能源車降價以及3月以來的促銷潮又對終端市場產生波動，汽車行業經濟運行總體面臨較大壓力。