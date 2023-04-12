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比特幣重上3萬美元

【明報專訊】比特幣（Bitcoin）昨重上3萬美元關口，是去年6月以來首次，當時穩定幣Luna生態圈崩潰，觸發虛幣大跌。Quantum Economics行政總裁Mati Greenspan表示，從技術層面和基本面來說，3萬美元也是重要的關口，這是Luna崩盤及Three Arrows Capital破產以來，比特幣首次跨越這水平，意味比特幣價格已從FTX爆煲及美國收緊規管等挑戰恢復過來。自去年底以來，比特幣價格升超過八成，遠超納斯達克100指數的接近20%升幅。不過比特幣目前仍較2021年11月的6.5萬美元以上歷史高位下跌逾50%。

去年底以來升逾八成

比特幣近期捲土重來，部分由於美國地區銀行3月陷入危機，令市場預期美聯儲加息接近尾聲，預示虛幣可望從較低實際利率受惠。虛幣交易所交易產品提供商ETC Group聯合行政總裁Bradley Duke指出，銀行業動盪帶來避險，令一些投資者被虛幣吸引，因不屬傳統金融資產。

不過部分分析認為，這次升浪背後的流動性持續低迷，意味定價可能被扭曲，若主要央行堅定對抗通脹，升勢可能會迅速逆轉。市場人士指出，近期虛幣交易量減少，部分源於虛幣銀行Silvergate上月起逐步停止營運，並自願清算。此外，虛幣行業當前仍面臨巨大的監管壓力。美國最大虛幣交易所Coinbase（美：COIN）此前表示，收到美國證交會（SEC）通知，準備對其採取執法行動。

（綜合報道）

[國際金融]