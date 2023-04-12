【明報專訊】比特幣（Bitcoin）昨重上3萬美元關口，是去年6月以來首次，當時穩定幣Luna生態圈崩潰，觸發虛幣大跌。Quantum Economics行政總裁Mati Greenspan表示，從技術層面和基本面來說，3萬美元也是重要的關口，這是Luna崩盤及Three Arrows Capital破產以來，比特幣首次跨越這水平，意味比特幣價格已從FTX爆煲及美國收緊規管等挑戰恢復過來。自去年底以來，比特幣價格升超過八成，遠超納斯達克100指數的接近20%升幅。不過比特幣目前仍較2021年11月的6.5萬美元以上歷史高位下跌逾50%。