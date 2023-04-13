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Web 3.0、Web3 和第三代互聯網的區別：理解概念和術語的重要性

（Presented by WAW Creation）自從香港政府去年底發布了虛擬資產發展政策宣言，推動全球虛擬資產行業在香港發展，一些原本在新加坡、東南亞、甚至中國內地經營的所謂 Web3 企業紛紛籌備在港展開業務。本月更有多場大型發展研討會和路演專注於 Web3.0 的發展。一些企業希望香港的虛擬資產審批程序能夠簡化，增加對企業的吸引力。政府在最新預算案中預留了30億元用於推動人工智能、量子科技等領域的競爭力，並加強推廣 Web3.0 的發展。政府成立了虛擬資產發展負責小組，向政府提交就行業可持續及負責發展的建議。

近日媒體盛傳有關 Web 3.0 及 Web3 的文章及新聞報道，但愚公發現無論香港政府或是一些新成立的組織，都把 Web 3.0 或 Web3 的中文名稱翻譯為第三代互聯網或互聯網三。然而，互聯網（Internet）並不等同於萬維網（World Wide Web）或簡稱的Web。

互聯網和Web是兩個不同但相關的概念

互聯網是指全球範圍內通過計算機網絡互相連接起來的設備和資源。它是一個龐大的網絡結構，由多個網絡和子網絡組成，涉及計算機、服務器、路由器、交換機、光纖網絡等多種設備和技術。互聯網的基礎技術包括 TCP/IP 協議、域名系統、路由協議等。

Web 是互聯網上的一種服務，是指基於 HTTP 協議的文本、圖片、視頻等資源的分佈式系統。Web 是一個基於互聯網的信息服務，它通過Web瀏覽器、Web 服務器和 Web 應用程序等技術，使用戶可以在互聯網上訪問和共享信息資源。Web 的核心技術包括 HTML、CSS、JavaScript 等。

互聯網和Web是兩個不同但相關的概念

互聯網是指全球範圍內通過計算機網絡互相連接起來的設備和資源。它是一個龐大的網絡結構，由多個網絡和子網絡組成，涉及計算機、服務器、路由器、交換機、光纖網絡等多種設備和技術。互聯網的基礎技術包括 TCP/IP 協議、域名系統、路由協議等。

Web 是互聯網上的一種服務，是指基於 HTTP 協議的文本、圖片、視頻等資源的分佈式系統。Web 是一個基於互聯網的信息服務，它通過Web瀏覽器、Web 服務器和 Web 應用程序等技術，使用戶可以在互聯網上訪問和共享信息資源。Web 的核心技術包括 HTML、CSS、JavaScript 等。

Web 3.0 和 Web3 也有分別

Web 3.0 是指下一代互聯網中的信息交換及管治方式，它將更加智能化、去中心化、安全、私密化，同時加強數據共享、協作和互操作性。Web 3.0 的技術基礎包括區塊鏈、人工智能、機器學習、物聯網等。

Web3 是指目前以太坊區塊鏈生態系統為代表的一組技術和協議，用於構建去中心化應用程序（DApps）和去中心化金融（DeFi）應用。Web3 技術包括虛擬機、智能合約編程語言、錢包等。它是 Web 3.0 的一部分，但不等同於 Web 3.0。它只是 Web 3.0 技術中的一個組成部分。 要知道，Web 3.0 和 Web3 的發展將對互聯網帶來深刻的改變，它們將會顛覆很多傳統行業及改變商業模式甚至我們的日常生活。

混淆術語引致人「財」兩失

了解和區分不同的概念和術語非常重要，尤其是在快速發展的科技領域中。混淆和誤解可能會導致錯誤的決策和錯誤的投資。因此，我們需要確保我們使用的術語是正確的，並將這些概念和技術區分開來。這樣才能更好地理解和利用 Web 3.0 和 Web3 的潛力，推動其發展以及對社會和經濟產生的影響。 要跟上發展步伐，我們需要先打好基礎，明確這些新概念之間的區別。雖然我們無法改變政府和一些組織怎樣把 Web 3.0 及 Web3 翻譯成中文，但我們必須以正確方式理解和使用相關術語，以免做成混淆和誤解。

過去，許多政府人員和金融機構高管曾將比特幣和區塊鏈技術混為一談，這導致了金融科技發展的滯礙。由於政策和法規的不確定性，人才、資金和企業紛紛離開香港，進一步削弱了香港在金融科技領域的競爭力。 令人擔心的是，現在一些人將 Web 3.0、 Web3 甚至互聯網的概念及結構混淆，可能會導致錯誤的決策、投資及法規的制定。 這不禁令我想起小學中文課本中一課差不多先生傳，胡適寫的起首句：「你知道中國最有名的人是誰？提起此人，人人皆曉，處處聞名，他姓差，名不多。」

陳家豪

雲端與流動運算專業人士協會會長

香港數字金融協會聯席會長

智慧城市聯盟金融科技委員會主席

香港新興科技教育協會副會長

香港城市大學EMBA特約教授

acmcp.org