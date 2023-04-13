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AI做營銷與想像的不一樣

最近的AI熱潮，只要你的科技產品或服務與人工智能「AI」這個詞連繫上，就能在市場上引起關注。情况就與疫情期間，產品服務貼上「MIRROR」就能大賣一樣。AI對於營銷來說是一個重要的工具，但在我看來，現在最有效的只是用「AI」本身一詞作營銷，AI營銷實際被過度吹捧。

垃圾輸入只能生成垃圾

ChatGPT能夠產生文字內容、營銷計劃和引人注目的圖像，讓大家對AI營銷潛力有很大的想像和期望。但是作為行內人，我對現階段直接產出內容質素仍有所保留，AI營銷工具的品質還有待提高。如果輸入的資料質量不高，輸出的結果也不會太理想。但不得不承認，在腦閉塞要想點子時用AI可以省點氣力。

從商業流程基本着眼

最近我與一家零售集團的高級管理層開會，其間了解到大家對AI的重要性非常敏銳，但卻在對應的行動策略上無計可施。他們想研究是否可以使用AI直接生成幾千個不同產品的營銷內容而不經人手。我即場展示了一些AI的應用，但我一再強調，這就像一場魔術表演，它很吸引人，但是是短期的並不是長遠策略。我認為管理層應關注AI如何能真正革新整個營銷過程，包括自動化而非單單內容生成；事實上，這不只限於營銷過程，還有行政、財務、客服和營運操作，都可以是AI的拿手好戲又未被大眾發掘。要以AI改革，得重商業流程着眼，罐頭即食方案不能真正引爆AI的威力。

特定用途AI應用陸續開發

過度吹捧並不意味着不重要，AI的快速發展充滿不可預測性。開發速度使得產出質量超出預期，而API更允許現有應用程序引入AI的好處。我可以看到，愈來愈多的行業或特定用途的應用程式將有AI加持，而不僅僅是像ChatGPT這樣的普及使用。各應用程式還在搶頭香階段，用戶可以多試還不用太早落注。

營銷人裝備策略

營銷人員應該保持對AI警覺，多實驗測試，把握機會多學習高層次策略，而不僅僅是學習AI程序應用。企業家或管理層應該從基本了解工作流程，而不僅僅是從AI輸出就定案業務應用。

Image: Created by Microsoft Bing Image Creator

Dr. Bernie Wong

Social Stand創辦人，數碼營銷顧問，大學及培訓講師，電台節目主持

鍾情數碼廣告及內容行銷，自稱社交恐懼又活躍於社交媒體，不愛說話但主持電台節目廿載，廣告營銷課程講師卻鍾情學習新科技新技術，品牌講故佬一枚，日常為品牌做社交媒體內容行銷，在數碼媒體為品牌說故事！

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