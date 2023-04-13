大灣區GBA專題：大灣區遊學 慎選旅遊保

明報記者 劉敬華

近年大灣區的創科發展一日千里，以此為主題的區內青年體驗及交流活動愈來愈多，如最近香港青年協會與龍傳基金合辦的「高鐵青年號」便以「創科體驗行」為主題，帶領500名中學生、大專生及在職青年，乘坐高鐵前往廣州，探索大灣區創科發展、生態環保和歷史文化，展開兩日一夜的科學及嶺南文化之旅。龍傳基金主席黃嘉純表示，隨着大灣區建設加快推進，廣州和佛山均為國家級高新技術產業的開發區，其創意和創新能力值得本地青年深入探究和學習。

儘管這些學習體驗團大多都會以靜態參觀活動為主，承辦機構一般亦會為活動購買相關基本保障，惟並非全面的個人旅遊保障，因此家長為子女報名參加遊學團時，承辦機構往往會建議家長為子女購買個人旅遊保險，以獲得更全面的出遊保障，如保障子女在旅程中遺失行李。部分針對遊學及留學需要而設的保險，如蘇黎世「智學保+」海外留學保險短期課程計劃，更可提供學習旅程取消及中斷的保障（見表）。

部分設年齡限制 交成人保費但保額較低

父母對子女參加遊學團，最擔心的自然是子女出遊時患病或意外受傷，因此醫療保障尤其重要，特別是遊走大灣區內地城市必需的醫療保障，如入院按金保證及24小時全球緊急支援服務等。由於市場上針對遊學團而設的旅遊保險選擇不多，選擇時應同時比較市場上的一般旅遊保險，又或是針對大灣區旅遊的旅保再從中選擇。但要留意不少一般旅遊保設有年齡限制，如18歲以下人士獨立投保須家長或監護人同意，並須支付成人保費，或是部分保障項目的保障額較18歲以上人士低，又或是部分保障項目列名不保障指定年齡以下人士。

以中銀香港大灣區旅遊保障計劃為例，該計劃的投保人必須達18歲或以上，受保人年齡則可介乎6個星期至80歲。18歲以下青少年如非與父母同行，如參加大灣區短期遊學團，也可獨立投保此計劃，但必須由父母或監護人簽署投保書，並須按成人標準繳交全數保費及保費徵費，且在遊學期間必須在成人照顧及陪同下完成整個旅程，而其所享有的「醫療及有關費用」的最高賠償額將會與18至70歲的成人保額相同。

高鐵延誤有得賠

再以藍十字「智在遊」單次旅程保障計劃為例，該計劃的18歲以下兒童必須獲家長或監護人同意方可單獨受保，亦須支付與成人相同的標準個人保費，惟18歲以下受保人的個人意外保障最高賠償額為所選計劃限額的30%，而計劃內的個人錢財保障並不適於10歲以下的受保人。除留意年齡限制及醫療保障外，還要留意保障範圍有否涵蓋遊學團內的其他課外活動，例如騎馬或高山遠足等。

此外，若然遊學團行程包括乘坐高鐵，個別大灣區保險亦有提供針對高鐵的保障，如在中銀香港大灣區旅遊保障計劃下，「高鐵或動車」每延誤3小時可獲現金津貼。

遊學期逾一周 宜選一般旅遊保

一般而言，大灣區旅遊保的保障區域只限於大灣區，同時在保障項目上亦有所篩選，一般會較偏重醫療及意外方面，使數天保費可降至百元以下，若子女參加之大灣區遊學團為停駐數天的體驗團，可考慮此一類保費相宜的旅遊保，但若子女所參加的大灣區遊學團屬深度學習團，遊學期長達一星期或以上，則宜選擇保障額較高及保障範圍更為全面的一般旅遊保。

[活在灣區]