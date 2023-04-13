科網股拖累 恒指挫175點

北水淨流入22交易日後斷纜

北水3月初以來持續淨流入告一段落，昨日淨沽2.56億元。當中以重磅科技股走資較顯著，騰訊錄得最多「北水」淨流出，達到13.56億元；美團（3690）次之，單日走資4.07億元。在一眾重磅科技股中，只有中芯（0981）繼續逆市吸資約9000萬元。大市成交額1080.92億元，按日減少188億元。重磅的科網股接近全線受壓，因此就算中芯受捧，落後內房股如龍湖（0960）、碧桂園（2007）分別抽高5.4%及3%，受惠於油價高企的中石油（0857）及中石化（0386）雙雙升逾2%，仍無法扭轉大市的跌勢。

第一上海首席策略師葉尚志表示，港股自3月中歐美銀行出現危機時，曾低見18,800點左右，到近日反彈至最高逾20,700點，升幅多達1900點。不過，騰訊大股東Naspers旗下Prosus，今個星期將其持有的額外9600萬股騰訊股票存入香港中央結算系統，則為大市增添不明朗因素，觸發港股下跌並不為奇。以今年1月份營造的反彈浪頂高見21,700點計，之後營造的浪頂有一浪低於一浪之勢，因此呈現反覆下跌試低位的格局。在美匯轉弱之際，他認為，石油股、黃金及高息的中資電訊股會受投資者捧場。