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日本大阪傳准開賭 濠賭股受壓

【明報專訊】日本開賭有新進展，據日本時事通訊社報道，首相岸田文雄將批准大阪當局提交的綜合度假村方案，計劃於2029年開業，當局最早於本周五作出決定。消息傳出後，日本當地博彩概念股普遍做好，在港上市的濠賭股除了銀河娛樂（0027）外，全線跌近2%或以上，連帶亞太區博彩股股價亦普遍受壓。

日本賭業關西概念股上升

報道指出，日本擬批准在3個地方建有賭場的綜合度假村。大阪擬在夢洲人工島建設度假村，初始成本約81億美元（約632億港元），冀每年吸客2000萬人。現時提出在當地建設賭場的公司包括美高梅中國（2282）的母公司美高梅國際及日本Orix（歐力士）。曾經因應日本開賭並作部署的銀河娛樂（0027）、新濠博亞（美：MLCO）、金沙中國（1928）的母公司美國拉斯維加斯金沙（美：LVS）等，多打退堂鼓。

消息剌激日本賭業及關西概念股上升，以Japan Cash Machine升幅達17.16%最厲害，歐力士亦升2.02%；其他如環球娛樂、世嘉、Glory、住友水泥分別升6.86%、1.92%、1.87%及1.69%。

在港上市的彈珠機股Dynam（6889）及Niraku（1245）亦升4.88%及3.39%。濠賭股除銀河娛樂微升，其餘跌1.71%至3.28%，跌幅最大為新濠國際（0200）。亞太區除星馬地區賭股保持平穩及微升外，其餘普遍受壓，尤以在首爾江南經營七樂娛樂場聞名的Grand Korea Leisure股價跌幅最多，全日跌2.5%。