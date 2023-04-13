moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 ESG 企業天地 創科新經濟 積金管理「供」略 行銷新意思 企業營商 數碼營銷 ESG大獎 卓越財經大獎

報章內容

iPhone延固態按鍵 瑞聲挫15％

【明報專訊】蘋果iPhone 15 Pro及Pro Max傳或改用實體按鍵，供應商率先當災。天風國際證券分析師郭明錤及里昂證券均指出，蘋果零件商瑞聲（2018）因此受累，里昂更削瑞聲目標價8%，評為「沽售」，觸發瑞聲昨日最多曾瀉16%。

里昂削目標價至17.3元

郭明錤在其推特帳戶發帖，指蘋果公司因量產前無法克服技術問題，故兩款高階iPhone 15 Pro系列（Pro及Pro Max）將取消市場焦點的固態按鍵設計，改回原本的實體按鍵設計。他認為，變化尤其不利獨家Controller IC供應商Cirrus Logic與Taptic Engine供應商瑞聲科技。他補充，目前iPhone 15 Pro在開發階段，相信能及時改變設計，並有望簡化開發測試流程，預料取消固態按鍵對Pro機型的量產時間與出貨量影響有限。

里昂報告指出，iPhone 15 Pro/Pro Max取消固態按鍵，意味新款iPhone不需要額外兩個震動器，有別於市場預期，故降低瑞聲今明兩年的盈利預測，將目標價由18.8元削至17.3元，由「跑輸大市」降級至「沽售」。

里昂原先預料瑞聲可受惠於iPhone虛擬按鍵的設計，今年收入有望增加8.97億元人民幣，純利有望增加2.15億元人民幣，既然目前虛擬按鍵升級推遲，相關增幅亦至少要到明年才出現。里昂預料，瑞聲光學業務今年戰略會較理性，由精密零件及車載業務帶動溫和復蘇。

受消息拖累，瑞聲昨全日沽壓沉重，早段曾瀉16%至15.66元，午後跌幅收窄至近15%，收報15.88元。