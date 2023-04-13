港力谷Web3 高官空群出動撐場 FORESIGHT峰會國際創科展Web3嘉年華接連舉行

明報記者 蕭嘉聰

InnoEX昨日開幕請來創新科技及工業局長孫東及中國科學技術部副部長張廣軍致辭，貿發局表示，InnoEX、「香港春季電子產品展」以及「香港國際春季燈飾展」昨起至周六（15日）舉行，3個展覽合計吸引逾2900家來自香港、內地及歐美等20個國家的展商參展。此外，InnoEX亦有12個來自內地10個省市的展團來港參與實體展覽，包括北京中關村、浙江省、杭州市等。

今明舉行「2023數字經濟峰會」

同場Web3 Festival亦由昨起至15日在會展舉辦，逾百家Web3相關項目及公司等現場參展，主辦方預料將吸引超過一萬名觀眾到場。是次嘉年華圓桌討論主題明顯更針對業內人士，包括探討傳統金融（TradFi）與加密技術的融合共生、中心化金融（CeFi）概覽等，且設有4個分會場，細分至Web3技術基礎設施以及金融基礎設施的討論，合計逾300名演講嘉賓線上線下出席活動。

此外，今明兩日將有港府及數碼港主辦的「2023數字經濟峰會」接力，李家超及孫東將於今早為峰會的透視遠景論壇主禮，論壇演講環節的嘉賓包括阿里巴巴（9988）、華為等代表，涉及新二元經濟、智慧城市、Web3等主題。