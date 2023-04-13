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海昌伙沙特建海洋公園 股價先升後跌

標籤：經濟

【明報專訊】海昌海洋公園（2255）昨開市前公布，近期與沙特投資部簽署無法律約束力合作備忘錄，雙方之間將建立合作關係，研究於沙特發展與文旅業態有關的投資機會，包括計劃開發沙特首個大型海洋公園，消息刺激該股早段一度升15%，但收市轉跌1.2%。

根據沙特阿拉伯投資部和海昌海洋公園的聯合宣布，雙方計劃開發沙特阿拉伯王國首個大型海洋公園，此外計劃還包括於該國的不同城市，發展各種模式的娛樂場所，同時還包括家庭娛樂中心、水上樂園、野生動物園等，推動當地旅遊業的可持續增長。沙特投資部副部長阿爾塔夫（Ammar Altaf）、海昌海洋公園亞太區行政總裁金民豪在沙特簽署該份諒解備忘錄，而是次合作是配合沙特「2030年願景」的發展戰略——尋求實現經濟多元化、促進旅遊作為增長主要動力。

主席：擬在當地尋合作伙伴及場地

海昌海洋公園非執行董事兼主席曲程表示，正在與當地合作伙伴和相關持份者，包括投資部和娛樂總局密切合作，物色最適合的地段作為籌劃中大型項目的場地。在當地政府的支持下，海昌海洋公園期望在促進沙特阿拉伯旅遊業、和推廣該國作為主要休閒目的地方面發揮重要作用。

去年底國家主席習近平訪問海灣國家，繼而特首李家超於2月率團出訪中東，其間成功促成簽訂13份合作備忘錄及協議，而自此中東與香港及內地的金融合作亦愈來愈多，例如內地電競賽事營運商VSPO獲得沙特主權財富基金PIF旗下Savvy Games Group約18億元人民幣現金投資、在深交所上市榮盛石化大股東擬以約246億元人民幣轉讓公司約10%股份給沙特阿美旗下公司；遠東發展（0035）旗下帝盛酒店亦計劃以公寓式酒店等方式進軍沙特。