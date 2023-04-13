美上月CPI升5% 見近兩年低 核心通脹向上 市場押注加息1/4厘機率回升

整體通脹趨緩，曾推動道指早段升200點，不過午夜前升幅收窄。由於核心通脹向上，意味數據不足以動搖5月的加息預期。芝商所聯儲局觀察工具（FedWatch Tool）的數據顯示，交易員押注美聯儲5月加息0.25厘的概率，曾因整體通脹緩和而跌至六成幾，但在午夜前回升至七成以上，與數據公布前相若。

對利率敏感的美國兩年期國債孳息率昨晚曾跌至3.87厘，然後回升至4厘以上。美國10年期國債孳息率曾跌穿3.4厘。

美2年國債孳息率先跌後回升

不過鑑於整體通脹壓力緩解，債券交易商加大對美聯儲今年底減息的押注。掉期交易的定價顯示，12月的聯邦基金利率的預期，較目前4.83厘的實際水平低約0.5厘。美匯指數跌穿102。

明年有投票權的里士滿聯儲銀行行長巴爾金（Thomas Barkin）表示，通脹已過峰值，但美聯儲仍有很多工作，以遏抑物價。他說，迹象顯示需求正在降溫，但不能過早對通脹宣布勝利，強調核心通脹仍然過高。

道明證券利率策略全球主管Priya Misra表示，通脹仍然很高，但已經見頂，如果住屋成本的升勢也開始逆轉，美聯儲繼續加息的壓力將會緩和。美國3月住屋成本按月升0.6%，升幅是去年11月以來最小。此外，食品價格上月持平，對通脹的影響是2020年11月以來最小。

不過，油組與盟友（OPEC+）的減產決定，加上美元偏軟，令油價持續回升。布蘭特期油昨晚升穿每桶86美元，而紐約期油升穿每桶82美元，後者是今年新高，可能為通脹增添壓力。

紐約聯儲行長：再加息一次合理

通脹數據公布前，美聯儲官員對5月應否加息意見分歧。擁有永久投票權的紐約聯儲銀行行長威廉斯（John Williams）表示，美聯儲仍有很多工作要做，再加息一次是合理的。今年有投票權的費城聯儲銀行行長哈克（Patrick Harker）重申，利率應上調至5厘以上，然後維持在此水平。同於今年有投票權的芝加哥聯儲銀行行長古爾斯比（Austan Goolsbee）表示，面對金融壓力，貨幣政策需要審慎和耐心。他未有明確支持加息。

國際金融協會（IIF）總裁亞當斯（Tim Adams）表示，此前的銀行業動盪不是一場系統性危機，但加息等因素令經濟存在下行風險。「股神」巴菲特亦向CNBC稱，未來仍會有銀行倒閉，但存戶毋須擔心，就算銀行破產，存戶也不會蒙受損失。

（綜合報道）

[國際金融]