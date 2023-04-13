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孫正義旗下安謀 最快今秋美上市

【明報專訊】《金融時報》引述消息人士稱，軟銀集團（日：9984）創辦人孫正義就旗下晶片設計公司安謀（Arm）上市事宜，與美國納斯達克交易所達成初步協議，預計孫正義將在本周正式簽署協議文件，落實安謀最快今秋在納斯達克上市。

傳與納斯達克交易所達協議

孫正義正式簽署文件將會是 IPO流程的首個正式步驟，軟銀將繼續為安謀提交備案文件。安謀在3月表示，尋求今年內在美國上市，結束了外界對其會否在倫敦上市的揣測。軟銀於2016年以320億美元（約2496億港元）收購安謀，其後軟銀準備以400億美元的價格，將安謀出售給Nvidia（美︰NVDA），但由於反壟斷機構反對，令這宗收購交易於去年觸礁，軟銀此後一直尋求安謀上市。孫正義更為此退出軟銀日常管理，專注推動安謀扭虧為盈，為上市作準備。

安謀擬明年上調晶片設計授權費

據稱，隨着上市在即，安謀計劃在2024年上調晶片設計授權費，不再根據晶片價格向晶片製造商收取使用其設計的專利費，而是根據電子產品的價值，向手機及電腦廠商收取授權費，是安謀數十年來業務策略的最大調整之一。

不過，投資者認為，安謀的估值難直接與其他公司對比。外界對其估值介乎300億至700億美元（約2340億至5460億港元）。這次IPO對軟銀至關重要，因為分析師預計，其下月公布業績，將連續兩年處於虧損。為鞏固資產負債表，軟銀已大量減持阿里巴巴（9988；美：BABA）的股票，以彌補利率上升之際，軟銀的科技投資組合持續虧損。

（綜合報道）

[國際金融]