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馬斯克：多數廣告客戶回流 Twitter大致收支平衡

【明報專訊】Twitter行政總裁馬斯克在Twitter音訊空間（Twitter Spaces）受訪時稱，隨着多數廣告客戶回流，而且在大規模裁員後，削減成本措施漸見成效，使Twitter已「大致實現收支平衡」，估計不用多久就會出現正現金流。馬斯克預期，這里程碑可能在未來幾個月出現。馬斯克上月出席摩根士丹利的會議時亦預期，Twitter有機會在第二季實現正現金流。馬斯克最新的評論表明，Twitter可望在第三季開始前實現這目標。

Twitter被併入X集團

馬斯克表示，Twitter目前約有1500名員工，相比其去年10月完成對Twitter的收購前，該公司有接近8000名員工。他形容大規模裁員是痛苦的經歷。法庭文件顯示，Twitter公司已「不復存在」，被合併到馬斯克旗下X集團（X Corp.）。擁有X.com域名的馬斯克，於1999年創立了一家同名公司，後來成為PayPal。去年底，馬斯克曾表示，收購Twitter的交易，是為了加快創造App X超級軟件，不過暫無證據顯示X集團與App X的關係。

《商業內幕》引述消息人士稱，曾呼籲暫停先進人工智能（AI）研究的馬斯克，除聘請了Google DeepMind的AI專家，又購入了1萬個繪圖處理器（GPU），以推動Twitter的生成式AI項目。

消息人士稱，要是Twitter不打算發展AI，那麼Twitter幾乎沒有理由為數據中心級的GPU大灑金錢。

（綜合報道）

[國際金融]