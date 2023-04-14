海南自貿港起飛——文旅蓄勢待發 國際IP主題度假區大有可為

來自香港的富德集團在海南紮根多年，涉足海南城市綜合體、酒店開發、文旅綜合體、教育等領域。對於海南的文旅市場前景，富德集團董事潘家鏗（Edwin Pun）直言對國際IP主題樂園在海南大展拳腳抱有相當高的期望，更身體力行在三亞打造Hello Kitty主題度假區，「預計海南屆時將有大量的商貿人士或旅客到訪，相信在海南打造國際IP主題樂園將大有可為……更希望日後大家想起海南，就會想起這裏有國際級而獨特的主題度假區！」

撰文：王文斌

編輯：鄭會強

製作﹕WAW Creation

香港元素有發揮空間

海南現正加快推進自由貿易港建設，各方對此相當重視，促成瓊港經濟合作發展諮詢委員會成立的全國政協副主席梁振英，日前便曾率領眾多企業到海南實地考察，探討合作機遇。Edwin指出，香港是自由貿易港的典範，無論是法律、會計、醫療、教育、建築、規劃、綜合旅遊、零售、餐飲等方面都具有優勢，甚至是海南自貿港殷切發展的會展及大型賽事，香港也有豐富經驗及良好規範，這些元素完全可以配合及補充海南的發展需要。 但Edwin亦指出，有意在海南發展和尋找商機的港商，必須先了解海南自由貿易港的背景及政策，然後透過不同商會了解海南重點發展產業及政策計劃，包括稅收優惠、人才引進優惠或補貼等。他更補充，海南是中國唯一被海洋圍繞的省份，有豐富的本土文化及自身優勢，與大灣區各有不同定位，可以互補優勢。

IP人物是「生存」關鍵

世界上有各式各樣的主題樂園，但不是每個樂園都可以「生存」，有很多會因為經營不善、得不到關注而結業。但同時，一個成功的主題樂園，可以帶動周邊產業，所發揮的影響絕不僅僅樂園本身。

「IP是令人到訪樂園的最主要原因，即使投資巨大也要爭取。」Edwin強調，IP人物有故事性，可以給消費者帶來歸屬感，衍生的周邊產業及商品，亦因為故事而令人更加沉浸。反觀一些以自然景色作佈置的主題公園，因為沒有故事性而難以維繫人流。另外，樂園的主要收入可分為售票、餐飲及周邊商品三大部分。IP本身帶有價值，對樂園「回血及造血」帶來很大幫助。沒有IP，很難令人有購買周邊商品的意欲。

要成為吸引外國旅客的典範

此外，海南目前有超過九成半旅客來自內地，為了解不同年齡層對主題樂園的喜好，Edwin的團隊曾進行多次焦點小組討論，並得出不少有建設性的意見，例如年輕人需要更多拍照地方，母親要更多休息坐椅，這些分析結果都會製成設計文本，供樂園的最終設計及營運參考。

Edwin再舉例，樂園酒店有很多家庭客，父母帶同子女入住，睡床要夠大，也要有足夠空間「攤開」行李，所以對房間面積及空間利用也要研究，以解決這些「痛點」。與此同時，團隊也會參考世界各地主題樂園的最佳示範，選取吸引及受外國人歡迎的元素。例如餐飲、語言及支付方式等。由於內地已甚少使用現鈔支付，外國人未必習慣及無法使用內地支付平台，所以他們亦會考慮便利外國人的支付方式，希望做到一個消費模式及旅遊模式都適合外國人的典範。

親子旅遊市場有待填補

對於主題樂園的定位，Edwin表示，海南具有龐大的親子旅遊市場潛力，他們目前打造的Hello Kitty主題度假區，其中目標之一，便是填補海南在親子旅遊方面的空白。許是之故，他們在跟海南政府商談發展方向及合作協議期間，無論是擇地、搬村到建設都得到了充分支持。 他坦言，期望項目可以為海南GDP貢獻一分力，提供更多旅遊選擇，令旅客在海南逗留更長時間，推動海南成為國際旅遊勝地。

樂園發展需要各式人才

《海南自由貿易港向香港開放專業服務市場十條措施》的出台，顯見「搶人才」的重要，Edwin則提醒，港人到海南發展，必須考慮個人所長是否與自貿港的需求匹配。

他並以主題樂園為例，由於該類項目屬於旅遊綜合體，涉獵範圍廣泛，其中亦有不少境外或國際公司會參與其中，需求的人才亦很多元化，也因此他們亦收到很多來自杜拜、南非、巴西的申請履歷，吸引很多對樂園感興趣的人才。而作為開發商，則以創意人才的需求最大，希望他們能以新構思及新體驗吸引旅客。

同時，他又指出，法律人才也很重要，特別需要有豐富的知識產權及版權知識，以符合IP要求及標準。至於建築方面，因為主題樂園的建築技術及複雜程度高，在物料研發及應用方面亦需要專業參與，例如樂園會「放煙花」，建築油漆便需要高度防火。此外，建築外牆也要歷久常新，減少維修需要，這些都是發展文旅項目很重要的人才。

「消博會」小試牛刀

近年海南自貿港建設中最受矚目的項目，莫過於富德集團在海南三亞打造的Hello Kitty主題度假區，自2019公佈時已引起熱烈回響，令全球Sanrio及Hello Kitty迷都非常期待。據知海南三亞Hello Kitty主題度假區，是以「沉浸式」體驗為主軸，以故事形式將Hello Kitty及Sanrio不同IP人物串連，為旅客帶來嶄新體驗。此外，富德與Sanrio曾在去年7月舉辦的第二屆中國國際消費品博覽會中，率先合作興建了一座400平方米的體驗空間，短短數日已吸引超過30萬人次「初體驗」，在網上轉發曝光逾百萬次，受到大量關注。 因應三年疫情影響，內地很多建設進度都有所延遲。據了解，Hello Kitty主題度假區的建設工程難免也有阻滯，但據知有關方面藉此為項目構思更多「沉浸式」體驗，並透過聯繫更多富有建設主題樂園經驗的國際團隊合作，為旅客創造更多故事性，以滿足現今親子娛樂旅客對體驗感的追求。

富德集團看好前景 將加強投資

富德集團與海南早有淵源，Edwin的父親、集團創辦人潘正洲是海南人，在香港發跡後不忘回饋家鄉，受到當地政府歡迎，因此在很多方面都是率先投資發展。

Edwin透露，目前集團在海口的城市綜合體的發展成績也很顯著，將來也會興建酒店，引進另一個IP項目。集團目前已在海南投資80億元人民幣，未來三年投資總額將會增至120億元人民幣。

富德集團發展歷程