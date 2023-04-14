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金管局接90億港元沽盤 銀行結餘跌穿600億

【明報專訊】港元匯價昨日再度觸及7.85弱方兌換保證，金管局於紐約時段承接90.51億港元沽盤，沽出美元，以捍衛本港聯繫匯率制度。銀行體系結餘今日將跌破600億元見3年新低，有分析認為結餘有可能進一步跌至200億至300億元水平。

港美息差續擴闊 套息誘因仍在

金管局昨凌晨入市後，港元拆息隨即全線向上，與樓按相關的1個月拆息終止六連跌，升2.85點子（1厘等於100點子）至2.82厘；3個月拆息升1.38點子至3.51125厘；6個月拆息升0.21點子至4.01095厘；12個月拆息升2.89點子至4.25077厘。港匯昨早段亦曾轉強，見7.8472元，升值最多27點子，惟截至昨晚8時半，港元再觸及7.85元水平。

截至昨日凌晨為止，金管局於本月已三次入市承接港元沽盤，銀行體系結餘於今日降至571.64億元（見圖），較2019年上一個加息周期的低位542.11億元僅差29億元。美國上月居民消費價格指數（CPI）放緩，不過利率期貨顯示5月加息25點子仍達七成，目前港美1個月息差保持於2厘以上，並繼續擴闊，反映套息活動誘因依然存在。

上海商業銀行研究部主管林俊泓表示，金管局最近幾次接錢額度介乎70至100億元，對港元拆息有一定心理壓力，昨日拆息雖然抽升，惟幅度不大，預料短期內銀行體系結餘將續跌破500億元。若5月美國加息25點子，而本港未有跟加，港美息差將再進一步拉闊，惟結餘水平跌至某個水平時，資金會再次緊張，並拉高本港拆息。他不排除當金管局再接錢數次後，結餘將跌至200億至300億元水平。