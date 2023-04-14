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UNIQLO母企中期純利升5% 調高全年預測

標籤：經濟

【明報專訊】經營「UNIQLO」及「GU」品牌的迅銷（6288）公布，截至2023年2月底上半年業績，純利按年增4.5%至1533億日圓（見表），每股基本盈利500.29日圓，由於公司於3月1日起將每1股普通股分拆為3股普通股，計劃以拆股前的股數為基準分派中期息每股375日圓，分拆後每股125日圓，香港預託證券每份1.25日圓。因為上半年度業績表現高於預期，迅銷調高截至8月底止年度的綜合業務業績預測，全年收益預測調升1.1%至2.68萬億日圓，盈利預測上調4.3%至2400億日圓，按年跌幅收窄至12.2%。

日圓貶值導致供給成本上漲

上半年度迅銷的收益升20.4%至約1.4673萬億日圓，與盈利齊創新高，毛利則增長17.9%至7415億日圓，半年毛利率下降 1.1 個百分點至50.5%。期內迅銷旗下日本UNIQLO業務收益升11.9%至4951億日圓；海外UNIQLO業務收益增27.3%至7552億日圓；GU業務收入上升18.5%至1456億日圓；全球品牌業務為702.4億日圓，增19.1%。上半年度日本UNIQLO同店銷售淨額按年增長10%，第二季度單季期間因冬裝商品銷情強勁表現突出，但因為日圓大幅貶值導致供給成本上漲，毛利率因而下降2.2個百分點，溢利錄得下降。

大中華地區溢利大降 稱見復蘇

海外UNIQLO方面，東南亞、南亞及大洋洲地區、北美及歐洲（俄羅斯除外）均錄得收益及經營溢利大幅增長，正式踏入成長階段。按各地區而言（以當地幣值計算），大中華地區錄得收益下降及溢利大幅下降，主要因為第一季度單季期內中國內地受疫情影響，收益及溢利皆大幅下降所致，但自1月份開始，內地市場業績出現回升，第二季度錄得收益小幅下降而溢利大幅增長。集團又稱，大中華地區因內地業績展現出復蘇趨勢，預計下半年度將可錄得收益及溢利大幅增長，全年度亦將錄得收益及溢利雙增長。迅銷指，2023年為集團「第四次創業」起點，期望5年內綜合收益總額達5萬億日圓，即較今年度預測收益2.68萬億元增長86%。