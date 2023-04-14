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巴菲特讚比亞迪非凡 稱不急於再減持

標籤：經濟

【明報專訊】股神巴菲特旗下巴郡在去年第三季斥資40多億美元買入台積電ADR，但卻於第四季馬上大手減持86%的持股，有別於其一向長線投資的方針，巴菲特接受CNBC訪問時解釋，減持台積電全因擔心兩岸地緣政治緊張局勢，至於另一被他減持的比亞迪（1211），巴菲特表示目前不急於減持，更以「非凡（extraordinary）」形容比亞迪。

巴菲特又指台積電是一家「了不起的企業（fabulous enterprise）」，但買入一季後便大手減持，全因擔心中國與台灣之間的地緣政治緊張局勢，指這種情况不在他們的控制範圍內，巴菲特強調，減持台積電的決定只因重新評估地緣政治風險的因素，並沒有重新評估其業務、管理層或相關的因素，又指若期內以平均價格沽出台積電，可為巴郡帶來37億美元。

至於自去年被巴郡減持近半持股的比亞迪，巴菲特說，將比亞迪H股的持股比降至10.9%後，接下來並不急於繼續出售該股。根據聯交所資料顯示，巴郡於3月31日將比亞迪H股的持倉，從11.13%減持至10.9%，套現約5.4億元。

減持台積電非關業務等因素

巴郡於2008年入股比亞迪，當時每股成本8元，而從去年8月首度披露減持以來，巴郡已累計減持逾1億股，相當於其持股一半。比亞迪昨收報222.2元，微跌0.2%。