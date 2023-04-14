會計師公會：將建港適用可持續發展準則

方蘊萱估計，在落實ISSB準則時，相對大型企業在採納Scope 3上下游供應鏈的碳排放披露情况多有所準備，欠缺資源的中小企時會面對挑戰，因此該會正構思可以幫助中小企去快速判斷的方案及加強教育，冀加快準則落地。長遠在進一步推動2025年落實金融穩定委員會氣候相關財務資訊披露工作組（TCFD）框架時，她相信更可與ISSB新定準則同步實踐。至於業界需否參考歐洲高標準的鑑證減碳的工作，她謂存在難度，料ISSB落實與鑑證相關準則，最快也要2至3年時間。為了配合業界符合ISSB新定準則，該會料在下半年完成設計ESG認證書課程的設計，並計劃在之後推出更多工作坊及研討會，幫助業界更新知識。

爭取港與大灣區業界互聯互通

推動大灣區發展方面，方稱該會已和近期積極推動金融市場發展的澳門業界方面，在製定準則及推動數碼化方面進行交流及提供協助。該會亦擬爭取香港業界和區內業界互聯互通，甚至爭取先行先試，協助未取得內地資格的香港業界到區內執業及納入9個城市高端人材目錄。該會在搶人材方面更擬從中學及專上學院着手宣傳及加強合作，亦會檢視非執業從業員的資格考核有否空間調整，以及向中小型業界推動數碼化，提升效率。