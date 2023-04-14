moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 ESG 企業天地 創科新經濟 積金管理「供」略 行銷新意思 企業營商 數碼營銷 ESG大獎 卓越財經大獎

報章內容

會計師公會：將建港適用可持續發展準則

標籤：經濟

【明報專訊】國際可持續準則理事會（ISSB）計劃在今年6月底公布首套國際可持續準則，料於明年1月落實執行。香港會計師公會會長方蘊萱預計，ISSB所定準則內容在港會大抵獲得全部採納，以跟上國際標準。該會亦將引用ISSB標準，再與綠色和可持續金融跨機構督導小組、會計及財務匯報局等機構合作，融合現有會計、審計及操守標準，建立適用香港的可持續發展準則。

方蘊萱估計，在落實ISSB準則時，相對大型企業在採納Scope 3上下游供應鏈的碳排放披露情况多有所準備，欠缺資源的中小企時會面對挑戰，因此該會正構思可以幫助中小企去快速判斷的方案及加強教育，冀加快準則落地。長遠在進一步推動2025年落實金融穩定委員會氣候相關財務資訊披露工作組（TCFD）框架時，她相信更可與ISSB新定準則同步實踐。至於業界需否參考歐洲高標準的鑑證減碳的工作，她謂存在難度，料ISSB落實與鑑證相關準則，最快也要2至3年時間。為了配合業界符合ISSB新定準則，該會料在下半年完成設計ESG認證書課程的設計，並計劃在之後推出更多工作坊及研討會，幫助業界更新知識。

爭取港與大灣區業界互聯互通

推動大灣區發展方面，方稱該會已和近期積極推動金融市場發展的澳門業界方面，在製定準則及推動數碼化方面進行交流及提供協助。該會亦擬爭取香港業界和區內業界互聯互通，甚至爭取先行先試，協助未取得內地資格的香港業界到區內執業及納入9個城市高端人材目錄。該會在搶人材方面更擬從中學及專上學院着手宣傳及加強合作，亦會檢視非執業從業員的資格考核有否空間調整，以及向中小型業界推動數碼化，提升效率。