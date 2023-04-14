潤地遭匿名舉報低價賣樓 涉向安永管理層輸送利益

雙方指傳聞嚴重失實

事件另一主角，安永亦於微博發聲明否認指控，指出匿名信中的相關指控嚴重失實、其內容與事實嚴重不符，並已經採取一切必要的法律行動，包括但不限於提出誹謗的訴訟。

據報道，匿名信指據安永可靠消息，2019年末安永大中華區最高管理團隊大多數成員及若干資深合伙人，同時以每平方米1.73萬元（人民幣，下同）官方上限價，購入至少10餘套位於海口的華潤悅府純住宅，而當時周邊與該項目配置相當的二手住宅均價在每平方米3.5萬元左右，存在嚴重的一二手房價倒掛情况。信中提出兩大疑點，指潤地是否以顯著低於當時市場價的房價出售房源給安永，以及安永管理層當時是否具備在海口購房的資格。

安永為潤地前任核數師

華潤置地今年3月29日公布更換核數師，當時披露原因是據財政部及國資委規定，對會計師事務所連續承擔同一家央企財務決算審計業務的年限有限制，故安永退任後改委任畢馬威為新任核數師。