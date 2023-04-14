英1月GDP升幅向上修訂 有望避過衰退

最新數據顯示，英國經濟產出已超出新冠疫情爆發前水平。 英國國家統計局指出，假設1至2月數據毋須修正，而3月GDP收縮幅度不超過0.2%，英國第一季GDP可望增長0.1%。只有3月GDP大幅收縮0.6%，英國首季GDP才可能收縮0.1%。

2月經濟持平 原預期升0.1%

英國財相侯俊偉（Jeremy Hunt）表示，英國政府採取了一系列措施，支援家庭的生活開支，並採取促進就業和商業投資的改革，令英國可望避過衰退。他形容經濟前景看來比預期好，英國的表現將比國際貨幣基金組織（IMF）預期「好得多」。IMF預測，英國今年經濟收縮0.3%。

畢馬威英國（KPMG UK）首席經濟師Yael Selfin表示，英國1月GDP數據上修，加上全球經濟狀况改善，可能有助避免英國經濟今年陷入衰退，但中期增長前景仍相對疲軟，家庭仍將繼續受到物價上漲及英倫銀行加息的影響。

董事學會（Institute of Directors）首席經濟學家Kitty Ussher指出，雖然經濟持平通常不是值得慶祝的理由，但最新數據也有一些令人鼓舞的迹象，要是公共部門沒有罷工，整體經濟將會增長。

不過，凱投宏觀（Capital Economics）的分析指出，若英國經濟避過收縮，有可能增加英倫銀行5月再次加息，以遏抑需求和通脹的可能性。英鎊兌美元昨升穿1.25，兌港元在9.8算。

（綜合報道）

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