moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 ESG 企業天地 創科新經濟 積金管理「供」略 行銷新意思 企業營商 數碼營銷 ESG大獎 卓越財經大獎

報章內容

英1月GDP升幅向上修訂 有望避過衰退

【明報專訊】英國工潮削弱了公共服務，英國2月GDP出乎意料停滯不前，分析師原預期按月增0.1%。不過英國1月GDP按月升幅，由0.3%上修至0.4%，預示英國首季不大可能經濟收縮，這進一步降低了英國連續兩季經濟倒退而陷入技術性衰退的風險，不過經濟恐長期停滯。

最新數據顯示，英國經濟產出已超出新冠疫情爆發前水平。 英國國家統計局指出，假設1至2月數據毋須修正，而3月GDP收縮幅度不超過0.2%，英國第一季GDP可望增長0.1%。只有3月GDP大幅收縮0.6%，英國首季GDP才可能收縮0.1%。

2月經濟持平 原預期升0.1%

英國財相侯俊偉（Jeremy Hunt）表示，英國政府採取了一系列措施，支援家庭的生活開支，並採取促進就業和商業投資的改革，令英國可望避過衰退。他形容經濟前景看來比預期好，英國的表現將比國際貨幣基金組織（IMF）預期「好得多」。IMF預測，英國今年經濟收縮0.3%。

畢馬威英國（KPMG UK）首席經濟師Yael Selfin表示，英國1月GDP數據上修，加上全球經濟狀况改善，可能有助避免英國經濟今年陷入衰退，但中期增長前景仍相對疲軟，家庭仍將繼續受到物價上漲及英倫銀行加息的影響。

董事學會（Institute of Directors）首席經濟學家Kitty Ussher指出，雖然經濟持平通常不是值得慶祝的理由，但最新數據也有一些令人鼓舞的迹象，要是公共部門沒有罷工，整體經濟將會增長。

不過，凱投宏觀（Capital Economics）的分析指出，若英國經濟避過收縮，有可能增加英倫銀行5月再次加息，以遏抑需求和通脹的可能性。英鎊兌美元昨升穿1.25，兌港元在9.8算。

（綜合報道）

[國際金融]