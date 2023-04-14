徐風：電子支付全球化 百富環球可小注

百富環球（0327）的業務是集中開發及銷售「電子收數機」（即POS機），自2016年起逐步減少內地業務，專注發展海外及新興市場業務後，業績持續向上。據2022年業績顯示，公司收入按年增加12%至80.62億元，並錄得12.65億元利潤，增長16.7%，全年派息0.36元，派息比率進一步升至31%（見圖1），以昨日收市價6.62元計，派息率高達5.4厘。可見即使經濟環境不如預期，但面對全球電子支付「改革」，只要選對市場，也能持續增長。

成功打入歐美中東市場 規模第二大

公司的成功，主要因其利用Android系統的POS機，成功打入歐洲及中東（EMEA）、美國及加拿大市場，其中EMEA收入按年增加42%，而美加則有35%的增長。去年以出貨量計，成功超越美國龍頭企業Verifone，成為全球第二大電子支付終解決方案供應商，僅次於法國的Ingenico。

百富環球的經營策略，在於針對支付安全及商戶的要求。除了與鞏固海外電子支付龍頭Visa（美：V）及Mastercard（美：MA）的合作外，也迎合各個商戶的需要，例如新興市場需要較低價的POS機，戶外的商戶則對外部天氣及環境變化有更大的要求，百富環球能夠因應客戶的要求設計耐用及安全的POS機，逐漸在業界獲得知名度。而加入Android系統的POS機，更可接入百富環球的應用程式商店MAXSTORE，商戶可以更方便管理會員及會計，對百富環球而言，該商店也成為其迅速增長的業務之一，收入大幅增加近3.4倍，至8600萬元。

雖說百富環球目前正處於全球電子支付浪潮的風口之上，而過去多年的收入、盈利及派息數據，亦反映其業務正在逐步增長。不過，對投資者而言，最直觀的問題是百富環球的股價始終在低位徘徊（見圖2），市盈率（PE）計僅得5.65倍，遠低於港股的半導體板塊，甚至是傳統工業板塊，意味機構投資者即使見其業績亮麗，但決定入市時仍有保留。

中美交惡 美國調查成隱憂

其中一個主要因素，是在2021年10月底美國聯邦調查局（FBI）及國土安全部曾經搜查其美國辦公室，令市場憂慮中美關係惡化，會否影響百富環球在海外的生意。管理層指出，已經聘請協助美國政府檢視安全問題的Palo Alto Networks（PANW）調查其程式碼是否有任何漏洞，對方最終也沒有查出任何問題，而美國政府至今也未有說明當日搜查其辦公室的原因，美國的業務合作伙伴也未有受有關消息影響而暫停合作，更強調公司的美國業務今年錄得超過35%的迅速增長。

然而，在中美關係交惡的背景下，投資者擔心的是，一旦美國政府突然宣布的新進展對百富環球不利，會對股價造成龐大壓力。事實上，在2021年的事件中，僅搜查辦公室已令百富環球下跌接近45%，故此在市場避險為先的情緒下，股價低迷可謂無法避免。

總結而言，百富環球專注與Visa及Mastercard兩大品牌的合作，加上新興市場持續發展，電子化交易也陸續盛行，公司搶先「插旗」進駐這些新市場搶佔先機，甚至能夠走入競爭對手的「老巢」歐美市場，收入及利潤持續增長，並擁有大量現金，沒有銀行貸款等，有「現金牛」公司的特質，值得投資者注意。不過，美國對百富環球的調查至今懸而未決，則影響投資者的入市意欲，同時影響估值。

對進取型投資者來說，百富環球的低估值及高息率，或許已給予足夠的緩衝，可以小注入市觀察；至於穩健型投資者，則可保持觀望，待美國有關當局的調查有新消息後，再另行部署。

[徐風 隨風投資]