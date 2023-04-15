大阪開賭場拍板 料年吸2000萬客 最快2029年開業 北亞添競爭累濠賭股受壓

【明報專訊】日本開賭醞釀多年，終於落實開賭方案，首個具備賭場設施的綜合度假村將設於大阪府的新填海人工島夢洲上，並將由美高梅中國（2282）的母公司美高梅國際的日本子公司，聯同日本金融巨頭歐力士等參與投資興建。北亞賭業洗牌、競爭加劇，濠賭股自消息日前傳出後連日近全線下跌。不過，金沙中國（1928）總裁王英偉（圖）相信，目前距離大阪的度假村開業尚有一段時間，集團會在期間裝備好提升設施及服務，料澳門市場仍有吸引力。
大阪綜合度假村項目主要股東除了美高梅國際及歐力士持股各佔40%之外，餘下20%股權包括20間關西的企業，如三菱日聯及住友三井銀行等。
該項目涉及投資82億美元（643.69億港元），料將於2029年秋季或冬季開業。其總佔地49.2萬平方米，經營期為35年，直接聘用1.5萬人，料每年吸納境內及境外遊客分別達到1400萬人及600萬人，估計可創造年收入5200億日圓，帶來逾1.1萬億日圓經濟收益。在該綜合度假村內，建有賭場、國際會議、2500間客房、大浴場、餐飲及商店、美術館。賭場面積約佔6.5萬平方米樓面，佔整個綜合度假村樓面約3%。
日本開賭之議醞釀多年，早於2018年已有說法指，當地首個綜合度假村最快於2020年開業，後來一延再延。多家澳門博企原有意參與當地市場發展欲分一杯羹，但最終紛紛退出（詳見另文）。
日本大阪開賭有望消息一出，濠賭股價連日受壓，昨日跌幅介乎0.3%至近3.2%不等，當中金沙中國跌3.16%，為最大跌幅博企。王英偉接受本報電話查詢時便指：「其實日本開賭過程我們已知，日本仍屬起步階段，也要一段時間才完成。我們會裝備自己、提升設施及提升服務水平」。
他又說，六大博企承諾在澳門投資過億元，可以增加當地旅遊市場的吸引力。雖然將來預見日本市場會帶來些競爭，但他認為，日本屬東北亞，反之澳門鄰近東南亞及內地；加上澳門賭場及度假村之間形成群聚效應，讓消費者可以在不同時段有不同的選擇。况且他們有計劃派私人飛機接載更多海外客訪澳，料會擴闊客源，因此他感到澳門市場的發展前景會更好。
CBRE Equity Research發表報告指，由於除了大阪落實開賭，其他城市如東京開賭尚未有眉目，因此料大阪綜合度假村有幾年會在日本做獨市生意。另由於大阪的人口比新加坡多三倍，每年亦迎來1200萬海外遊客，因此料大阪有望在博彩業跑贏新加坡，該度假村可成為世上最賺錢的賭場之一。