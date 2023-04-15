匯控售法業務添變數 撥回157億減值

帶動倫敦股價較港高2.7%

匯控出售法國零售業務，原預計今年下半年完成，該行因此在去年第三季將業務重新分類為持作出售用途，並將24億美元減值在當季入帳。匯控昨表示因為交易完成變得不確定，該行需在今年首季將該業務會計分類，改回不再持有作出售用途，因此會在今年首季業績，確認撥回該業務相關的20億美元（157億港元）減值，同時帶動普通一級資本比率（CET1）增加，以去年底水平計算可增0.25個百分點。消息帶動匯控倫敦股價上升，截至本港時間8時半，股價折合報57.12港元，較港股收市高2.73%。

匯控指據框架協議條款，買方須盡其最大努力取得批准。但匯控獲買方通知，買方認為除非修訂該交易先前經商定的條款，否則其將無法取得監管批准。各方現繼續進行磋商。倘交易確實繼續進行亦預期在交易完成方面會出現延誤。匯控稱將繼續在能夠商定適當條款前提下致力落實出售事項。倘該交易明年5月31日前仍未完成，框架協議將自動終止，法國零售銀行業務會將續作為匯控一部分。不過一旦該交易無法完成亦不會對匯控集團層面指引或績效構成重大影響。