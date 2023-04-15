人行：內地經濟恢復向好 基礎尚不牢固

實施精準有力穩健幣策

人行在首季公告，繼續表示會做好穩增長、穩就業、穩物價工作，着力支持擴大內需，為實體經濟提供更有力支持。此外，在提及結構性貨幣政策工具時，表示要堅持「聚焦重點、合理適度、有進有退」，取代去季「繼續做好加法」，強化對重點領域、薄弱環節和受疫情影響行業的支持的表述。

提及內地經濟時，人行指目前呈現恢復向好態勢，但恢復的基礎尚不牢固，取代去年在「需求收縮、供給衝擊、預期轉弱」三重壓力仍然較大的表述。對於國外經濟情况，人行指國際經濟增長放緩，通脹仍處高位，地緣政治衝突持續，發達國家央行政策緊縮效應顯現，國際金融市場波動加劇。

人行在流動性的表述則與去年第四季一致，指會進一步疏通貨幣政策傳導機制，保持流動性合理充裕，保持信貸合理增長、節奏平穩，保持貨幣供應量和社會融資規模增速同名義經濟增速基本匹配。

易綱晤鮑威爾 交換意見

此外，人行行長易綱在美國華盛頓，出席國際貨幣基金組織與世界銀行的春季例會期間，於周三（12日）應約會見多國財金官員，包括美國聯儲局主席鮑威爾，是為二人自2020年以來首次個別會面。人行公布，雙方就中美經濟金融形勢交換意見，惟沒有披露其他信息。另外，易綱亦會見在周日（9日）上任的日本央行行長植田和男、瑞士央行行長喬丹，以及歐盟、奧地利、贊比亞、斯里蘭卡、埃塞俄比亞、巴基斯坦的財金官員。