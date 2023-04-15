周大福上季同店銷售報喜 港急升1.6倍 內地僅跌6%

第四季零售值增14%

該集團第四季度零售值按年增長14.2%，當中佔88.9%的內地市場升9.6%，佔11.1%的港澳和其他市場大增71.2%，主因周大福珠寶加盟店零售值於季內上升17.8%，受穩定開店步伐所支持，加盟店對內地相關零售值的貢獻比例按季亦擴大3.9個百分點，至67.2%。

個別產品如珠寶鑲嵌、鉑金及K金首飾類別銷售方面，內地同店銷售於季內下跌19.3%，零售值減少7.7%，但同店平均售價按季則升13.16%，至8600元，而港澳同店銷售大增99.2%，同店平均售價按季微升0.06%，至1.8萬元。

至於包括按重量及固定價格出售黃金產品的黃金首飾及產品類別，內地同店銷售輕微下跌2%，平均售價維持於5400元；港澳同店銷售則顯著增長約1.17倍，平均售價按季更上升約1.06倍，至7000元，主因按重量出售的黃金產品比例上升，而有關產品同店平均售價高於定價黃金產品。

集團在第四季持續擴大銷售網絡，於內地淨開設248個零售點，而截至3月31日止的2023年度共淨開設1631個周大福珠寶零售點，在內地共有7269個零售點。季內於香港淨關閉2個零售點。