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摩通上季收入破頂 多賺52% 銀行股業績報捷 花旗利潤勝預期

【明報專訊】美國地區銀行上月陷入危機，不過無礙美國資產值最大的銀行摩通（美：JPM）在上季錄得破紀錄收入。受惠於美聯儲持續加息，摩通第一季淨利息收入按年增長49%，推動該銀行上季整體收入按年增25%至383億美元。上季利潤更按年急增52%至126億美元，每股盈利4.1美元，遠超分析師預期的3.41美元，其股價早段飈7%。

以資產值計算，美國第3大銀行花旗集團（美：C），首季個人銀行業務收入按年增長18%，反映利率上升帶來的收益，有助彌補潛在不良貸款可能帶來的損失。此外，來自固定收益市場的收入亦按年增長4%，儘管此增長被投行及股票市場收入下跌所抵消。花旗上季整體收入按年增12%至214億美元，利潤按年升7%至46億美元。調整後每股盈利為1.86美元，高於分析師預期的1.65美元。花旗股價早段升逾4%。

美零售跌1% 通脹預期5個月最高

雖然大型銀行業績勝預期，不過面對持續加息，美國家庭消費降溫。消費者對潛在衰退的擔憂，令零售市道轉弱，汽車、家具及電器等銷售下降。美國零售銷售額繼2月按月跌0.2%後，3月再按月跌1%，分析師原預期上月跌幅為0.4%。按年計算，美國3月零售銷售額增長2.9%，增幅是2020年6月以來最低。此外，美國4月密歇根大學的1年通脹預期初值，由3月的3.6%升至4.6%，是5個月來最高。摩通行政總裁戴蒙（Jamie Dimon）表示，通脹仍具黏性，預計經濟仍可能衰退，但可能會稍微推遲。由於經濟數據比預期差，美股3大指數早段下滑，道指跌逾百點。波音（美：BA）表示，由於零件安裝不正確，將暫停交付部分737 MAX飛機，其股價早段挫6%。

市場一直尋找美國銀行業受壓的迹象，由於加息環境會推高融資成本，侵蝕資產負債表的資產價值，並可能導致經濟放緩，從而影響到借款人的償債能力。花旗第一季的貸款損失準備金增至接近20億美元，是2020年以來最高水平，而存款則在1.33萬億美元水平，按年持平，按季下滑3%。

存戶對地區銀行信心動搖，紛紛將存款轉移至大型銀行。與去年12月底相比，摩通首季存款增長370億美元，總存款金額為2.38萬億美元。不過與去年同期相比，摩通第一季存款仍下跌7%，反映加息環境下，大型銀行的存款持續流向貨幣市場基金等收益率更高的投資工具。

摩通表示，在銀行業危機期間，新開帳戶顯著增加，但新存款未必長期留在銀行。摩通形容，銀行系統狀况良好，現在情况看來有改善，但前景存在「重大不確定性」。摩通行政總裁戴蒙稱，在銀行危機期間，若有需要會繼續提供援助。此前在戴蒙牽頭下，全美11家大型銀行同意向陷入困境的第一共和銀行合共存入300億美元（約2340億港元）。

富國銀行首季存款急降8%

面對地區銀行危機爆發，偏重零售銀行業務的富國（美：WFC），第一季總存款降至1.36萬億美元，按年下降8%，按季則下跌2%。富國上季增加了6.43億美元的準備金，以彌補潛在的貸款損失。

富國表示，商業房地產貸款準備金有所增加，它還增加了信用卡和汽車貸款的準備金。

不過受惠於美聯儲加息，使銀行業可為貸款收取更高的利息，富國上季淨利息收入按年增長45%。該銀行第一季整體收入按年增長17%至207.3億美元，利潤按年增32%至49.9億美元，每股盈利1.23美元，早段股價最多升2%。

（綜合報道）

[國際金融]