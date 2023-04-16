內地70大中城市樓價按月升幅近兩年高

按月升0.44% 按年跌幅收窄

彭博社計算，二手住宅售價按月上升0.26%，升幅較2月擴大0.14個百分點，連續第二個月上升，為2021年6月以來最大升幅。按年計算，70大城市新建商品住宅售價按年下跌1.35%，較2月收窄0.51個百分點，二手住宅售價則跌2.95%，較2月收窄0.44百分點，均為去年7月以來最小的跌幅。

國家統計局城市司首席統計師繩國慶稱，3月份70個大中城市商品住宅售價上升的城市數目增加。一線城市商品住宅銷售價格按年上升，其中新建和二手住宅售價分別升1.7%和1.1%。北京和上海新建住宅價格，分別按年升4.6%和4.1%，廣州和深圳分別按年跌0.2%和1.5%。二三線城市住宅價格仍按年下跌，惟降幅較2月有所收窄，二線城市新建和二手住宅售價分別跌0.2%和2.4%，三線城市則按年跌2.7%和3.9%。